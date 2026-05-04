Україна розширює агроекспорт: ще одна країна відкрила ринок для української яловичини

Українські виробники отримали нові можливості для експорту продукції тваринництва. Грузія офіційно відкрила свій ринок для м'яса великої рогатої худоби та супутніх товарів з України.

Які продукти з України отримали доступ до ринку Грузії?

Україна розширює географію аграрного експорту, і цього разу йдеться про вихід на грузинський ринок продукції тваринництва. За словами голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергія Ткачука, відповідні домовленості вже дали практичний результат.

Зокрема, для українських виробників відкрито експорт м'яса великої рогатої худоби, а також сировини та субпродуктів. Крім того, дозволено постачання кормів рослинного походження для тварин, що також розширює можливості для аграрного сектору.

Це рішення стало результатом роботи державних органів, спрямованої на диверсифікацію ринків збуту та підтримку українських експортерів в умовах війни.

Які перспективи відкриваються для експортерів?

Робота над розширенням доступу до грузинського ринку триває. Наразі на фінальній стадії перебуває погодження ще одного важливого напряму – експорту композитних продуктів.

Йдеться про продукцію, що поєднує м'ясо птиці з рослинними інгредієнтами. Відкриття цього сегмента може суттєво збільшити обсяги постачання і дати новий імпульс переробній галузі.

Скільки яловичини експортує Україна?

У березні 2026 року, згідно з даними Державної митної служби, українські компанії експортували 467,2 тонни свіжої або охолодженої яловичини, отримавши за неї 3,69 мільйона доларів США. Загалом за перший квартал року поставки такої продукції сягнули 991 тонни на суму 7,61 мільйона доларів США.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт свіжої яловичини зріс майже у 23 рази.

Зверніть увагу! Щодо мороженої яловичини, то в березні обсяги експорту становили 1,67 тисячі тонн, а виручка — близько 7,37 мільйона доларів США. За січень–березень Україна відвантажила 3,91 тисячі тонн такої продукції, що на 8% менше у натуральному вимірі, водночас грошова виручка зросла на 13% і досягла 17,8 мільйона доларів США.

Мінус 10 гривень за тиждень: що відбувається з ринком свинини в Україні?

Минулого тижня закупівельні ціни на свиней живою вагою в Україні знизилися до 70 – 72 гривень за кілограм, що на 10 гривень менше, ніж раніше.

Європейські ринки, як-от Німеччина та Польща, показують стабільні ціни, які впливають на український ринок.

Такі показники свідчать про те, що український ринок залишається інтегрованим у європейський ціновий контекст, а будь-які коливання за кордоном швидко відображаються і на внутрішніх цінах.