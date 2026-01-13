Україна різко втратила позиції на ринку кукурудзи ЄС

У поточному сезоні постачання української кукурудзи до Європейського Союзу скоротилися більш ніж удвічі. Частка України на ринку імпорту ЄС знизилася з 56% до 26%, поступившись Бразилії та США.

Кукурудза з України втрачає позиції в ЄС

Україна істотно зменшила свою присутність на європейському ринку імпорту кукурудзи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. За даними аналітиків, за сезон обсяги поставок упали з 5,78 мільйона тонн торік до 2,15 мільйона тонн, що призвело до скорочення частки з 56% до 26%.

Водночас загальний імпорт кукурудзи до Європейського Союзу зменшився на 20% – з 10,33 мільйона тонн до 8,22 мільйона тонн. Звільнену нішу швидко зайняли Бразилія та Сполучені Штати Америки, які разом забезпечили понад дві третини європейських закупівель: 2,88 мільйона тонн (35%) і 2,62 мільйона тонн (31,8%) відповідно.

Аналітики пояснюють ослаблення позицій України затримками зі збиранням урожаю та логістичними проблемами, спричиненими постійними атаками російської федерації на портову інфраструктуру. Паралельно активна експансія виробників з Північної й Південної Америки дозволила Європейському Союзу швидко диверсифікувати постачання.

Попри це, пропозиція кукурудзи на внутрішньому ринку України зростає. Станом на 8 січня культуру було зібрано на 91% площ, а валовий урожай сягнув 28,7 мільйона тонн. За перші вісім днів січня експорт кукурудзи склав 579 тисяч тонн, основними напрямками стали Італія, Туреччина та країни регіону Близького Сходу і Північної Африки.

Зверніть увагу! Тимчасовий дефіцит зерна в портах через прискорення логістичних відвантажень спричинив короткострокове зростання цін. Частину угод укладали на рівні 208 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну, а спотовий індекс кукурудзи на умовах поставки "перевезення оплачено до порту" (Carriage Paid To, порт) з горизонтом 30 днів підвищився до 207 доларів Сполучених Штатів Америки за тонну.

