Світовий дефіцит м'яса зіграв на користь Україні: експорт яловичини істотно зріс

Українські експортери у квітні збільшили постачання мороженої яловичини на зовнішні ринки. Зростання підтримали високі світові ціни на червоне м'ясо та дефіцит продукції у провідних країнах-виробниках.

У квітні 2026 року Україна наростила експорт мороженої яловичини на світові ринки, повідомила Асоціація виробників молока з посиланням на попередні дані Держмитслужби. Зростання постачань відбулося на тлі сприятливої зовнішньої кон'юнктури – високих цін на червоне м'ясо та нестачі продукції у країнах, які традиційно формують глобальну пропозицію.

У квітні українські компанії експортували 1,78 тисячі тонн мороженої яловичини. Це на 7% більше, ніж у березні поточного року, і на 18% перевищує показник аналогічного місяця 2025 року.

Водночас зростали не лише фізичні обсяги поставок, а й валютна виручка. За підсумками квітня вона сягнула майже 8,14 мільйона доларів США, що на 10% більше проти березня та на 45% перевищує результат минулого року.

Валютна виручка зростає попри неоднорідну динаміку експорту

За перші чотири місяці 2026 року Україна поставила за кордон 5,69 тисячі тонн мороженої яловичини на суму 25,94 мільйона доларів США.

У натуральному вимірі експорт за цей період виявився на 6% меншим, ніж торік, однак доходи експортерів зросли на 13%. Це свідчить про сприятливу цінову ситуацію на міжнародному ринку.

Паралельно скоротилися поставки великої рогатої худоби живою вагою. У квітні експорт цього сегмента становив близько 1,73 тисячі тонн, що на 38% менше порівняно з березнем і на 30% нижче рівня квітня 2025 року.

Виторг від продажу живої худоби також зменшився – до 4,17 мільйона доларів США. Водночас у січні – квітні загальний експорт великої рогатої худоби склав 7,26 тисячі тонн, що дещо перевищує торішній показник.

Свіжа яловичина показала рекордне зростання

Помітну динаміку демонструє й сегмент свіжої або охолодженої яловичини. У квітні на зовнішні ринки Україна поставила 352 тонни такої продукції.

Хоча порівняно з березнем це на чверть менше, ніж місяцем раніше, у річному вимірі показник зріс у 17 разів. Експортна виручка від реалізації свіжої яловичини склала 2,95 мільйона доларів США – у 22 рази більше, ніж торік.

В Асоціації виробників молока зазначають, що за січень – квітень Україна експортувала 1,34 тисячі тонн свіжої яловичини на суму 10,57 мільйона доларів США.

Україна наростила експорт свіжої яловичини майже у 30 разів більше порівняно з тогорічним періодом,

– наголосили в асоціації.

Експерти пояснюють таку тенденцію поєднанням двох факторів – високими цінами на світовому ринку та дефіцитом худоби у країнах-виробниках, що підтримує попит на українську продукцію.

Які нині ціни на яловичину?

Згідно з даними "Мінфіну", середня споживча ціна на яловичину в Україні становить 373,74 гривні за кілограм. Проте кінцева вартість сильно залежить від частини туші, способу розробки м'яса та конкретної торгової мережі.

Яловичий гуляш: середня ціна становить 430,96 гривні. У магазинах мережі Metro його можна знайти за 323,89 гривні, тоді як у Novus або Megamarket ціна сягає 479–490 гривень.

Яловичі ребра: коштують у середньому 278,13 гривні. Мережа Варус пропонує їх за акційною ціною від 199,90 гривні.

Задня частина / ошийок: ціни коливаються від 350 до 390 гривень. Наприклад, у Сільпо ошийок коштує близько 386 гривень за кілограм.

Вирізка: найдорожча та найніжніша частина. Вартість стартує від 1300–1400 гривень і може сягати значно вищих показників залежно від виробника.

Преміальні стейки та мармурова яловичина: імпортна або витримана (Dry Aged) яловичина (Рібай, Томагавк) коштує від 500 до 2000 гривень за кілограм.

