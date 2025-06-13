Українські виробники збільшили експорт яловичини: скільки продали за місяць

Українські виробники наростили обсяги експорту яловичини в травні. Розширення ринку відбувається на тлі високих цін на товар на експортних ринках та скорочення обсягів виробництва в ряді країн.

Україна збільшила експорт яловичини

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, попит на червоне м'ясо традиційно підвищується з початком сезону шашлику після травневих свят, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВМ.

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У травні Україна експортувала близько 1,4 тисячі тонн ВРХ живою вагою, що на 25% менше відносно квітня, але на 166% більше порівняно з травнем торік. Виторг становив 2,89 мільйона доларів, що на 47% менше, ніж у квітні, та на 273% більше відносно травня 2024 року.

Водночас у травні українські експортери поставили на зовнішні ринки 21 тонн свіжої або охолодженої яловичини, що майже на 984% більше відносно квітня, але на 91% менше порівняно з травнем 2024 року. Експортний виторг становив 137 тисяч доларів, що на 493% більше відносно квітня, але на 91% менше, ніж в травні 2024 року.

Важливо! Обсяги експорту мороженої яловичини з України у травні становили 1,91 тисячі тонн, що на 6% більше відносно квітня і на 19% більше порівняно з травнем торік. Виторг становив майже 7,78 мільйона доларів, що на 9% більше відносно квітня і на 23% більше, ніж в травні 2024 року.