Європа визнала відповідність насіння з України своїм стандартам

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні та Республіці Молдова еквівалентності вимогам ЄС щодо польових перевірок та стандартів виробництва насіння, повідомляє 24 Канал із посиланням на Раду Європейського союзу.

Читайте також Україна зменшила квоту на експорт цукру та м'яса птиці до ЄС майже вдесятеро

Так, рішення надає еквівалентність насінню буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленому та сертифікованому в Україні, а також насінню кормових рослин, виробленому в Республіці Молдова та офіційно сертифікованому її органами, а також відповідним польовим перевіркам, що проводяться.

Еквівалентність підтверджує, що національні процедури двох країн пропонують ті cамі гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю насіння, що й ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС Відповідно до рішення, прийнятого сьогодні, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС. Своєю чергою, це означає, що компанії з ЄС зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння в ЄС,

– йдеться у заяві Ради ЄС.

Також там зазначають, що це рішення є технічною імплементацією чинних вимог і вносить зміни до рішення 2003/17/ЄС, яке надає певним країнам, що не входять до ЄС, еквівалентність щодо польових перевірок та виробництва насіння певних видів.

Зверніть увагу! Рішення набуде чинності через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.