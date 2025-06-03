Виробництво яловичини продовжує падати

Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.

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У асоціації зазначають, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби в Україні становили 60,9 тисячі тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах таких областей:

  • у Віннницькій (219,9 тисячі тонн),
  • Черкаській (146,6 тисячі тонн),
  • Дніпропетровській (124,5 тисячі тонн),
  • Львівській (72,2 тисячі тонн),
  • Київській (63,8 тисячі тонн) областях.

Зверніть увагу! Водночас молочнотоварні ферми наростили виробництво молока-сировини в січні-квітні 2025 року на 5%, що випереджає темпи приросту надою у провідних експортерів молочних продуктів світу.