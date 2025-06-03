Виробництво яловичини продовжує падати

Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тисячі тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Це на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.

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У асоціації зазначають, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби в Україні становили 60,9 тисячі тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах таких областей:

у Віннницькій (219,9 тисячі тонн),

(219,9 тисячі тонн), Черкаській (146,6 тисячі тонн),

(146,6 тисячі тонн), Дніпропетровській (124,5 тисячі тонн),

(124,5 тисячі тонн), Львівській (72,2 тисячі тонн),

(72,2 тисячі тонн), Київській (63,8 тисячі тонн) областях.

Зверніть увагу! Водночас молочнотоварні ферми наростили виробництво молока-сировини в січні-квітні 2025 року на 5%, що випереджає темпи приросту надою у провідних експортерів молочних продуктів світу.