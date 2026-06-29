Україна скоротила експорт зерна: які культури втратили найбільше за рік

Україна у 2025/26 маркетинговому році експортувала менше зернових та зернобобових культур, ніж за аналогічний період минулого сезону. Найбільше скорочення зафіксували у постачанні ячменю та пшениці.

Український зерновий експорт відстає від минулорічних показників

Станом на 28 червня у 2025/26 маркетинговому році Україна експортувала 36 мільйонів 864 тисячі тонн зернових та зернобобових культур, повідомяє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Це на 3 мільйони 764 тисячі тонн, або на 9,2%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Найбільшу частку в експорті традиційно займає кукурудза. За кордон відправили 20 мільйонів 933 тисячі тонн цієї культури. Водночас показник виявився на 1 мільйон 030 тисяч тонн, або на 4,6%, нижчим, ніж торік.

Поставки української пшениці також скоротилися. Загалом аграрії та трейдери експортували 13 мільйонів 879 тисяч тонн зерна, що на 1 мільйон 844 тисячі тонн, або на 11,7%, менше у порівнянні з минулим роком.

Які культури втратили найбільше в експорті

Значне падіння продемонстрував експорт ячменю. Україна відправила за кордон 1 мільйон 520 тисяч тонн цієї культури, що на 34,4% менше, ніж у попередньому сезоні. Крім того, експортовано 0,2 тисячі тонн жита.

Також Україна продовжує продавати за кордон продукцію переробки зерна. Станом на 28 червня експорт борошна становив 61,9 тисячі тонн. Якщо перерахувати цей обсяг у зерновий еквівалент, показник становить 82,5 тисячі тонн.

Зверніть увагу! За словами експертів, порівняно з минулим роком експорт борошна скоротився на 9,2 тисячі тонн, або на 12,9%.

Ріпак дорожчає перед стартом сезону

Нещодавно ми розповідали, що український ринок ріпаку отримав новий імпульс після кількох тижнів зниження цін. На ситуацію вплинули погодні ризики в Європі, очікування врожаю та конкуренція між експортерами й переробниками.