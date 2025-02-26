Україна наростила експорт зерна на 13,5%: чого найбільше продали

Українські виробники у поточному маркетинговому році збільшили експорт зерна. Аграрії отримали за свою продукцію на 1,3 мільярда доларів більше, ніж в аналогічний період минулого маркетингового року.

Українські виробники збільшили експорт зерна

У липні-січні 2024 – 2025 маркетингового року Україна експортувала зернових та олійний на суму 11 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську зернову асоціацію". Це на 1,3 мільярда доларів (або 13,5%) більше за аналогічний період минулого сезону.

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Серед зернових культур експорт кукурудзи становить 2,4 мільярда доларів (проти 2,1 мільярда доларів у 2023/2024 маркетинговому році), пшениці – 2,08 мільярда доларів (1,49 мільярда доларів у минулому сезоні), ячменю – 350 мільйонів доларів. (212 мільйонів доларів).

У цьому сезоні збільшилися поставки деяких олійних культур, зокрема сої – до 909 мільяонів. (проти 718 мільйонів у 2023/2024 маркетинговому році) та ріпаку – до 1,452 мільярда доларів. (1,145 мільярда доларів).

Зверніть увагу! Скоротився експорт насіння соняшнику – до 22 мільйонів доларів проти 57 мільйонів доларів за аналогічний період сезоном раніше. Попри скорочення експорту цього сезону соняшникової олії, її виторг серед усіх представлених культур є найвищим – до 2,7 мільярда доларів (2,77 мільярда доларів у попередньому сезоні).