Польща обговорює торгівельні обмеження

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський зазначив, що Європейська комісія відіграє ключову роль у регулюванні торговельної політики, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Польща проводить консультації як з країнами, що межують з Україною, так і з Єврокомісією та іншими учасниками переговорного процесу.

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Наша позиція полягає в тому, що ми повинні обговорювати це зараз, але також ми просто не знаємо, що станеться в найближчі дні. Тарифи, військова ситуація в Україні, все це вимагає певної перспективи,

– відзначив Чеслав Сєкерський.

Сєкерський наголосив, що майбутні торговельні заходи залежать від військової ситуації в Україні та можливих змін у торговельній політиці ЄС. Також важливим є питання дотримання Україною європейських стандартів у сфері сільськогосподарського виробництва та сталого розвитку.

Коли можуть застосувати обмеження

За словами міністра, багато що залежить від того, як зміниться ситуація, тому що відповідно може змінитися обсяг нашої допомоги.

І наші переговори, наші двосторонні переговори також повинні містити те, що українська сторона буде пропонувати, тобто переймати наші стандарти і вимоги до сільськогосподарського виробництва в Європі, або стандарти у сфері сталого розвитку там, в Україні. Але, звичайно, ми зможемо краще поглянути на все це, коли стане зрозумілою військова ситуація в Україні. Ми вважаємо, що країни, які межують з Україною, звичайно, відчувають найбільше наслідків відкриття ринків, і це вимагатиме дій на рівні Комісії,

– сказав міністр сільського господарства Польщі.

Польща підтримує постійні контакти з Україною, а вже 13 березня заплановано засідання міжурядової комісії, де будуть розглянуті подальші кроки щодо регулювання аграрної торгівлі.

Поляки поки не визначились

Таким чином, Польща наразі не виступає ні "за", ні "проти" повернення до квот і очікує на консультації в межах ЄС, щоб знайти компромісне рішення, яке влаштує всі сторони.

Усе це відкриті дебати. І ми маємо позицію чотирьох країн. Але на цей час, як головуюча країна, ми не виступаємо ні за, ні проти, тому що навіть якщо ми як країна є стороною, ми як головуюча країна повинні шукати компроміси. У нас буде засідання міжурядової комісії 13 березня, і ми також постійно підтримуємо двосторонні контакти,

– підсумував польський чиновник.