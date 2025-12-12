Експорт зерна просів порівняно з минулим роком: відставання серйозне

Експорт зернових і зернобобових з України станом на грудень на 31 відсоток менше, ніж торік, причому зниження зафіксоване за всіма ключовими культурами. Пшениця, ячмінь, жито, кукурудза та борошно теж показали значне падіння обсягів експорту.

Експорт зернових та продукції просів

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 маркетинговому році станом на 12 грудня склав 13,3 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагро. Це на 6 мільйонів тонн, або 31% менше за показник минулого сезону.

Дані Державної митної служби свідчать, що пшениці відправлено на експорт 7,5 мільйона тонн. Це на 1,6 мільйона тонн, або 18% менше тогорічних обсягів.

Постачання ячменю на зовнішні ринки складає понад 1,2 мільйона тонн. Зменшення відносно показника на цю ж дату минулого сезону складає 36%.

Жита відправляли на експорт в обсязі 0,2 тисячі тонн, що в десятки разів менше торішніх 10,8 тисячі тонн.

Кукурудзи експортовано 4,4 мільйона тонн, що в 1,8 раза менше відвантажень минулого сезону.

Експорт борошна з України склав 29,3 тисячі тонн, що на 16% менше за тогорічний показник.

