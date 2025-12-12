Експорт зерна просів порівняно з минулим роком: відставання серйозне
- Експорт зернових і зернобобових з України станом на грудень на 31% менше, ніж торік, зокрема пшениці на 18% менше, ячменю на 36%, жита в десятки разів менше, кукурудзи в 1,8 раза менше.
- Загальний обсяг експорту зернових у 2025/26 маркетинговому році станом на 12 грудня склав 13,3 мільйона тонн, що на 6 мільйонів тонн менше за минулий сезон.
Експорт зернових і зернобобових з України станом на грудень на 31 відсоток менше, ніж торік, причому зниження зафіксоване за всіма ключовими культурами. Пшениця, ячмінь, жито, кукурудза та борошно теж показали значне падіння обсягів експорту.
Експорт зернових та продукції просів
Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 маркетинговому році станом на 12 грудня склав 13,3 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагро. Це на 6 мільйонів тонн, або 31% менше за показник минулого сезону.
Читайте також Урожай і експорт кукурудзи в Україні впаде: USDA погіршив прогноз
Дані Державної митної служби свідчать, що пшениці відправлено на експорт 7,5 мільйона тонн. Це на 1,6 мільйона тонн, або 18% менше тогорічних обсягів.
Постачання ячменю на зовнішні ринки складає понад 1,2 мільйона тонн. Зменшення відносно показника на цю ж дату минулого сезону складає 36%.
Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!
Жита відправляли на експорт в обсязі 0,2 тисячі тонн, що в десятки разів менше торішніх 10,8 тисячі тонн.
Кукурудзи експортовано 4,4 мільйона тонн, що в 1,8 раза менше відвантажень минулого сезону.
Експорт борошна з України склав 29,3 тисячі тонн, що на 16% менше за тогорічний показник.
Ціни на пшеницю в портах України почали знижуватись
Ціни на пшеницю в портах України знижуються через конкуренцію з російською продукцією.
Експорт української пшениці в листопаді склав 1,07 мільйона тонн, основні покупці — Індонезія, Алжир, Єгипет, Ємен, Ліван.