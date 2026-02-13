Ціни на продовольчу пшеницю в портах зростають: які тенденції на експортному ринку

На українському ринку продовольчої пшениці зберігається висхідна цінова тенденція. Експерти пов’язують це з активізацією закупівель і скороченням конкуренції на зовнішніх ринках.

Експортна вартість пшениці зростає

За даними "АПК-Інформ", на експортному ринку України фіксується подальше зростання цін на продовольчу пшеницю. Ціни зростають із початку поточного тижня.

Читайте також Які основні проблеми стримують український агроекспорт у 2026 році

Підвищувальну динаміку формують одразу кілька чинників. Зокрема, експортери активізували закупівлі на тлі стриманої пропозиції з боку агровиробників. Додаткову підтримку цінам надає зростання котирувань на світовому ринку, а також зменшення конкуренції на ключових напрямках збуту через скорочення експорту російської пшениці. Внутрішній попит також посилюється через конкуренцію між борошномелами та трейдерами.

Open Agri Club – ваш надійний партнер в агробізнесі. Учасники отримують фінансування під посівну кампанію, розгляд заявки три дні. А також – безкоштовний аналіз ґрунтів, добрива за спеціальними цінами, консультації агрономів. Все, що потрібно для вдалого сезону.

Станом на 12 лютого ціни попиту в портах Великої Одеси становлять від 211 до 219 доларів США за тонну на умовах постачання CPT-порт. У портах Дунаю закупівельні ціни озвучуються в межах від 209 до 217 доларів США за тонну на тих самих умовах. Це на 1 – 2 долари США за тонну вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас аналітики зазначають, що нинішнє подорожчання поки що не стимулює аграріїв активніше продавати зерно, тому пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Україна утримує лідерство на спотовому ринку кукурудзи: що цьому сприяє?