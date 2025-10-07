Експорту пшениці не буде: Україна втратила ринок Таїланду
- Україна втратила ринок експорту пшениці до Таїланду, куди не відвантажено жодної тонни у вересні, порівняно з 277 тисячами тонн минулого року.
- Експорт пшениці з України у вересні склав 1,8 мільйона тонн, зокрема до Єгипту - 700 тисяч тонн та Індонезії - 417 тисяч тонн.
За результатами минулого місяця українські виробники здебільшого вийшли у плюс по основних напрямках експорту пшениці. Однак була і велика ложка дьогтю – "відпав" досить великий ринок Таїланду.
Україна втратила один з напрямків експорту пшениці
Експорт пшениці з України у вересні склав 1,8 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Загальний експорт агропродукції минулого місяця склав 2,9 мільйона тонн.
Аналітики зазначають, що Україна збільшила відвантаження пшениці у вересні на ринок Єгипту – до 700 тисяч тонн проти 107 тисяч тонн минулого року, Індонезії – 417 тисяч тонн (390 тисяч тонн).
Решта основних напрямків експорту у вересні:
Алжир – 175 тисяч тонн,
В'єтнам – 126 тисяч тонн,
Ємен – 117 тисяч тонн,
Туніс – 101 тисяч тонн.
Водночас Україна втратила ринок збуту у вересні в напрямку Таїланду, куди не було відвантажено жодної тонни проти 277 тисяч тонн минулого року,
– говорять аналітики.
Також вони додають, що спостерігається відновлення попиту на пшеницю. Ціни на продовольчу та фуражну якість минулого тижня торгувалися в діапазоні 220-224 доларів та 206-210 доларів відповідно. Спотовий індекс ціни продовольчої пшениці (11,5 білок) з постачанням протягом 30 днів піднявся на 1 долар відносно п'ятниці попереднього тижня – до 220 доларів.
Зверніть увагу! Індекс фуражної пшениці також зріс на 1 долар – до 207 доларів.
Прогноз врожаю зернових у ЄС-27 та Великій Британії на 2025 рік підвищено з 300,7 до 306,8 мільйона тонн, що перевищує показники 2024 року.
Аналітики COCERAL прогнозують рекордні врожаї пшениці та ячменю, але виробництво кукурудзи знизиться через несприятливу погоду.