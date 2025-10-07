Укр Рус
7 жовтня, 13:16
Експорту пшениці не буде: Україна втратила ринок Таїланду

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Україна втратила ринок експорту пшениці до Таїланду, куди не відвантажено жодної тонни у вересні, порівняно з 277 тисячами тонн минулого року.
  • Експорт пшениці з України у вересні склав 1,8 мільйона тонн, зокрема до Єгипту - 700 тисяч тонн та Індонезії - 417 тисяч тонн.

За результатами минулого місяця українські виробники здебільшого вийшли у плюс по основних напрямках експорту пшениці. Однак була і велика ложка дьогтю – "відпав" досить великий ринок Таїланду.

Україна втратила один з напрямків експорту пшениці

Експорт пшениці з України у вересні склав 1,8 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Загальний експорт агропродукції минулого місяця склав 2,9 мільйона тонн.

Аналітики зазначають, що Україна збільшила відвантаження пшениці у вересні на ринок Єгипту – до 700 тисяч тонн проти 107 тисяч тонн минулого року, Індонезії – 417 тисяч тонн (390 тисяч тонн). 

Решта основних напрямків експорту у вересні: 

  • Алжир – 175 тисяч тонн, 

  • В'єтнам – 126 тисяч тонн, 

  • Ємен – 117 тисяч тонн, 

  • Туніс – 101 тисяч тонн.

Водночас Україна втратила ринок збуту у вересні в напрямку Таїланду, куди не було відвантажено жодної тонни проти 277 тисяч тонн минулого року, 
– говорять аналітики.

Також вони додають, що спостерігається відновлення попиту на пшеницю. Ціни на продовольчу та фуражну якість минулого тижня торгувалися в діапазоні 220-224 доларів та 206-210 доларів відповідно. Спотовий індекс ціни продовольчої пшениці (11,5 білок) з постачанням протягом 30 днів піднявся на 1 долар відносно п'ятниці попереднього тижня – до 220 доларів. 

Зверніть увагу! Індекс фуражної пшениці також зріс на 1 долар – до 207 доларів.

