Росіяни хочуть збудувати на окупованій Донеччині елеватори для вкраденого зерна

Російські окупанти планують збудувати на окупованій частині Донеччини 7 елеваторів. Їх будуть використовувати для того, щоб зберігати вкрадене в України зерно.

Росіяни планують будувати елеватори для вкраденого зерна

Російські окупанти планують збільшувати свої потужності для вивезення вкраденого на окупованих частинах Донеччини зерна, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Центр національного спротиву".

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Росіяни готуються ще активніше грабувати українські землі – на ТОТ Донеччини заплановано будівництво 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна,

– йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, зараз окупанти зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.

Зверніть увагу! Зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану.