Россияне планируют строить элеваторы для украденного зерна

Российские оккупанты планируют увеличивать свои мощности для вывоза украденного на оккупированных частях Донецкой области зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

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Россияне готовятся еще активнее грабить украинские земли – на ВОТ Донетчины запланировано строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна,

– говорится в сообщении.

По данным ЦНС, сейчас оккупанты хранят на ВОТ Донетчины около 165 тысяч тонн украинского зерна для дальнейшего незаконного сбыта.

Обратите внимание! Зерно вывозят в третьи страны – на Луганщине аграрную продукцию поездами транспортируют к Каспийскому морю, а оттуда – в Иран.