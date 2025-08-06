У Польщі трапилась сусідська сварка через сморід від свинарника з доволі несподіваним фіналом. Фермер, якого оштрафував суд, отримав підтримку звідки сам не чекав.

Міністр заступився за фермера через свиней

Польський суд зобов'язав фермера Шимона Клуку з Гродзиська, що біля міста Лодзь, заплатити сусідам понад 110 000 злотих (25 000 євро) компенсації через сморід з його свинарника, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polsat News. Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Стефан Краєвський заступився за фермера, заявивши, що звернеться до уповноваженого з прав людини.

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За словами міністра, він готовий надати додаткові аргументи на захист фермера. Спочатку Верховний адміністративний суд став на бік фермера, постановивши, що він веде своє господарство законно: його ферма діяла відповідно до закону та плану зонування. Однак сусіди чоловіка не погодилися із рішенням та подали цивільний позов і виграли справу.

Зверніть увагу! Окрім вимог до фермера щодо компенсації, суд зобов'язав його вжити заходів для зменшення неприємного запаху. Це могло бути досягнуто, наприклад, шляхом ізоляції свинарника від навколишньої території зеленою зоною або обмеження діяльності у вечірній час та у святкові дні.

Адміністративні судові розгляди тривають із 2011 року. Це 14 років, третина всього мого життя. Це, безумовно, позначилося на моєму психічному здоров'ї,

– розповів Шимон Клука.

Натомість міністр Краєвський оголосив про підготовку законопроєкту, який регулює "виробничі функції сільської місцевості".

Якщо хтось будує дім поряд із залізничними коліями, чи чекає він, що хтось прибере поїзди з колій, бо вони заважатимуть?

– зауважив міністр щодо випадку з фермером.

Важливо! Урядовець розповів, що для покриття високого штрафу, призначеного фермеру, було зібрано близько 30 000 злотих. "Ми домовилися подвоїти суму, зібрану в ході онлайн-кампанії зі збору коштів. Сподіваюся, ми зможемо переказати гроші пану Шимону найближчими днями".