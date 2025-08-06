Український уряд розширив підтримку українських сільськогосподарських господарств. Цього разу додаткову компенсацію зможуть отримати всі, хто закуповує племінних тварин та будує для них виробничі приміщення.

Українські аграрії отримають компенсацію за тварин

Українські фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Також, за її словами, уряд компенсує до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм.

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Сьогодні уряд оновив правила підтримки тваринництва. Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів,

– зазначила Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 6 серпня.

Важливо! Вона також наголосила, що ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку, щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах.