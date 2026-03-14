Кредит, лізинг чи грант: де українському фермеру брати гроші в 2026 році

Для аграріїв діє низка програм підтримки, зокрема державних та грантових, міжнародних. Однак особливу увагу звертають на господартсва, які постарждали внаслідок війни.

Де брати фінансування аграріям у 2026 році?

Про те, які є фінансові можливості є в аграрному секторі, йшлося на вебінарі Всеукраїнського конгресу фермерів.

Захід присвятили всім видам фінансування. Йдеться про міжнародні грантові програми, державні кредити та лізинг. Зокрема всі учасники, які мають питання щодо можливих варіантів фінансування можуть звернутися до Конгресу й отримати консультації.

Зауважте! За програмою організація може допомогти із написанням грантової заявки. Так пропонують надати свого фахівця або ж компенсувати 75% вартості послуг.

Щоб подати заявку на грант потрібно:

визначити ціль;

зібрати документи;

написати бізнес-план;

підготувати супровідні документи;

перевірити та подати їх.

Під час розгляду звернення враховують:

масштаб;

регіон;

тип діяльності;

статус.

Інколи фінансування надають навіть на цільові потреби, наприклад, закупівлю техніки, маркетинг, розробки чи технології.

Які є види фінансування для фермерів у 2026 році?

Під час вебінару обговорили такі види підтримки аграріїв:

програма від Mercy Corps . Діє до 31 жовтня 2026 року, охоплює 13 областей України. Пріоритет надають господарствам, які постраждали під час війни та потребують відновлення. Програма налічує 4 напрямки допомоги залежно від потреб. Суми різняться від 3 до 150 тисяч доларів.

. Діє до 31 жовтня 2026 року, охоплює 13 областей України. Пріоритет надають господарствам, які постраждали під час війни та потребують відновлення. Програма налічує 4 напрямки допомоги залежно від потреб. Суми різняться від 3 до 150 тисяч доларів. програма BLOOM для вразливих категорій населення. Її зокрема поділили на кілька напрямків. Є 2 основних – допомога для домогогсподарств (до 5 тисяч доларів) та для малого/середнього бізнесу (від 17 до 30 тисяч доларів). Щоб податися на програму терміни обмежені – один-два тижні.

для вразливих категорій населення. Її зокрема поділили на кілька напрямків. Є 2 основних – допомога для домогогсподарств (до 5 тисяч доларів) та для малого/середнього бізнесу (від 17 до 30 тисяч доларів). Щоб податися на програму терміни обмежені – один-два тижні. державні гранти на сади та теплиці. Фінансування надається на висадку садів та ягідників площею від 1 до 25 гектарів. Наприклад, за один гектар незалежно від культури, яку висаджувати, можна отримати допомогу від 400 тисяч гривень. Максимальна сума гранту – 10 мільйонів гривень. Однак є обов'язкова умова: оренда земельної ділянки щонайменше на 8 років та наявність проєкту насаджень і зрошень. Зокрема щодо теплиць максимальний розмір гранту складає 16 мільйонів гривень і передбачається, що він покриє 50% від потреб фермера, ще 50% – потрібно закрити власним коштом.

Зокрема можна скористатися кредитом від держави, працювати за лізингом (бізнес отримує техніку або обладнання за гроші спонсорів/банків і за бажанням викуповує їх згодом). Водночас для різних категорій діють такі види підтримки:

дотації на гектар та підтримка за утримання худоби;

грант Власна справа;

грант на відновлення потужностей після обстрілів;

гранти для ветеранів від Всеукраїнського ветеранського фонду;

гранти для ветеранів;

бізнес-ваучер для ветеранів;

грант від REK Швейцарія для аграріїв та переробних підприємств;

програма прямих інвестицій в малі і середні підприємства України й Молдови для масштабування і розвитку;

грант на 37 500 євро на смартфармінг рішення для підвищення безпеки та ефективності фермерських господарств;

фінансування до 37,5 тисячі євро на проєкт для демонстрації та валідації рішення на комерційних фермах;

міжнародний грант Agroecology на розвиток агроекологічних інновацій для фермерських та агропромислових компаній.

Водночас на сайті ПриватБанку розповідають про пільги для фермерів та програми кредитування. Один із найпоширеніших варіантів для українських підприємців – "Доступні кредити 5-7-9%". Таку позику можна отримати за "легшими" умовами. Максимальний розмір кредиту становить 60 мільйонів гривень.

Що ще потрібно знати аграріям у 2026 році?

Через війну на Близькому Сході виник дефіцит добрив. Зокрема продовження конфлікту може спричини глобальні наслідки в агросекторі та зменшити врожайність.

Зокрема через ситуацію на Близькому Сході та здорожчання нафтопродуктів є ризик для збільшення цін продуктів харчування. Так, наприклад, ситуація вже торкнулася олії та зерна. Ціни на них різко пішли вгору.