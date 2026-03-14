Где брать финансирование аграриям в 2026 году?
О том, какие есть финансовые возможности есть в аграрном секторе, шла речь на вебинаре Всеукраинского конгресса фермеров.
Мероприятие посвятили всем видам финансирования. Речь идет о международных грантовых программах, государственных кредитах и лизинге. В частности все участники, которые имеют вопросы относительно возможных вариантов финансирования могут обратиться в Конгресс и получить консультации.
Обратите внимание! По программе организация может помочь с написанием грантовой заявки. Так предлагают предоставить своего специалиста или компенсировать 75% стоимости услуг.
Чтобы подать заявку на грант нужно:
- определить цель;
- собрать документы;
- написать бизнес-план;
- подготовить сопроводительные документы;
- проверить и подать их.
При рассмотрении обращения учитывают:
- масштаб;
- регион;
- тип деятельности;
- статус.
Иногда финансирование предоставляют даже на целевые нужды, например, закупку техники, маркетинг, разработки или технологии.
Какие есть виды финансирования для фермеров в 2026 году?
Во время вебинара обсудили такие виды поддержки аграриев:
- программа от Mercy Corps. Действует до 31 октября 2026 года, охватывает 13 областей Украины. Приоритет предоставляют хозяйствам, которые пострадали во время войны и нуждаются в восстановлении. Программа насчитывает 4 направления помощи в зависимости от потребностей. Суммы варьируются от 3 до 150 тысяч долларов.
- программа BLOOM для уязвимых категорий населения. Ее в частности разделили на несколько направлений. Есть 2 основных – помощь для домохозяйств (до 5 тысяч долларов) и для малого/среднего бизнеса (от 17 до 30 тысяч долларов). Чтобы податься на программу сроки ограничены – одна-две недели.
- государственные гранты на сады и теплицы. Финансирование предоставляется на высадку садов и ягодников площадью от 1 до 25 гектаров. Например, за один гектар независимо от культуры, которую высаживать, можно получить помощь от 400 тысяч гривен. Максимальная сумма гранта – 10 миллионов гривен. Однако есть обязательное условие: аренда земельного участка минимум на 8 лет и наличие проекта насаждений и орошений. В частности по теплиц максимальный размер гранта составляет 16 миллионов гривен и предполагается, что он покроет 50% от потребностей фермера, еще 50% – нужно закрыть за свой счет.
В частности можно воспользоваться кредитом от государства, работать по лизингу (бизнес получает технику или оборудование за деньги спонсоров/банков и по желанию выкупает их впоследствии). В то же время для различных категорий действуют следующие виды поддержки:
- дотации на гектар и поддержка за содержание скота;
- грант Собственное дело;
- грант на восстановление мощностей после обстрелов;
- гранты для ветеранов от Всеукраинского ветеранского фонда;
- гранты для ветеранов;
- бизнес-ваучер для ветеранов;
- грант от REK Швейцария для аграриев и перерабатывающих предприятий;
- программа прямых инвестиций в малые и средние предприятия Украины и Молдовы для масштабирования и развития;
- грант на 37 500 евро на смартфарминг решения для повышения безопасности и эффективности фермерских хозяйств;
- финансирование до 37,5 тысяч евро на проект для демонстрации и валидации решения на коммерческих фермах;
- международный грант Agroecology на развитие агроэкологических инноваций для фермерских и агропромышленных компаний.
В то же время на сайте ПриватБанка рассказывают о льготах для фермеров и программах кредитования. Один из самых распространенных вариантов для украинских предпринимателей – "Доступные кредиты 5-7-9%". Такой заем можно получить по "легким" условиям. Максимальный размер кредита составляет 60 миллионов гривен.
Что еще нужно знать аграриям в 2026 году?
Из-за войны на Ближнем Востоке возник дефицит удобрений. В частности продолжение конфликта может вызвать глобальные последствия в агросекторе и уменьшить урожайность.
В частности из-за ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефтепродуктов есть риск для увеличения цен на продукты питания. Так, например, ситуация уже коснулась масла и зерна. Цены на них резко пошли вверх.