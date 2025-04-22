Імпорт та споживання фундука останнім часом в Україні зростають

В Україні збільшилося споживання фундука. Зростає як внутрішнє споживання, так і імпорт популярного інгредієнта у кондитерському виробництві.

Україна стала більше ввозити фундука

До 2021 року Україна була нетто-імпортером фундука, місткість вітчизняного ринку була на рівні 4 тисяч тонн фундука у шкаралупі, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal.

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За словами президента ВГО "Українська горіхова асоціація" Геннадія Юдіна, фундук до України завозиться переважно з Грузії, Туреччини та Азербайджану. Саме ці країни експортують горіх до ЄС. Про це він розповів під час вебінару "Новітня епоха фундукових садів. Назустріч успіху".

Сьогодні у нас вже є свій фундук, але майже 1 тисяча тонн ядра (4 тисячі тонн у шкаралупі) досі імпортується. За січень цього року було завезено 140 тонн фундука. Зростає популярність цього горіха як харчового продукту, його активно використовують у виготовленні смаколиків. Це сприяло як росту споживання, так і імпорту,

– зазначає Геннадій Юдін.

Важливо! За його словами, маючи географічні переваги, Україна розглядає напрямки реалізації фундука на внутрішньому ринку, а також на експорт до Європи. В "Українській горіховій асоціації" вважають, що першочергово потрібне імпортозаміщення того фундука, який закуповується. Це ніша, яку має зайняти вітчизняний виробник.