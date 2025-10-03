Власники земельних ділянок нерідко зводять різні будівлі на своїй території там, де їм зручно. Втім, починаючи будівництво треба зважати на законодавчі норми.

Скільки метрів передбачає законодавство?

Відповідно до державних будівельних норм ДБН 360-92360-92 "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень" розміщення гаражів передбачають переважно вбудованими або прибудованими до житлових будинків по лінії забудови або в глибині ділянки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Будстандарт".

При розміщенні гаражів по лінії забудови відчинені двері не повинні заважати вільному руху пішоходів та транспорту. Нормативна відстань від входів та інших отворів гаража до вікон сусідніх житлових будинків становить 10 метрів.

Пам'ятайте! Для догляду за будівлями та здійснення їх поточного ремонту, згідно з ДБН, відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступальної конструкції стіни повинна становити не менше 1 метра. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів із покрівель і карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Крім того, необхідно дотримуватись нормативних відстаней між будинками або господарськими будівлями гаражами) на суміжних ділянках. Будівництво гаражів без отримання дозволу на це у порядку, встановленому законодавством, є самочинним будівництвом і тягне відповідальність згідно з Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами.

Зверніть увагу! Більш конкретну інформацію щодо застосування вимог законодавства та державних будівельних норм з урахуванням конкретної містобудівної ситуації надають місцеві органи містобудування та архітектури.

