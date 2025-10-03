Сколько метров предусматривает законодательство?

В соответствии с государственными строительными нормами ДБН 360-92360-92 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" размещение гаражей предусматривают преимущественно встроенными или пристроенными к жилым домам по линии застройки или в глубине участка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Будстандарт".

Читайте также Можно ли срезать ветви соседского дерева, которые растут над вашим двором

При размещении гаражей по линии застройки открытые двери не должны мешать свободному движению пешеходов и транспорта. Нормативное расстояние от входов и других проемов гаража до окон соседних жилых домов составляет 10 метров.

Помните! Для ухода за зданиями и осуществления их текущего ремонта, согласно ДБН, расстояние до границы соседнего участка от наиболее выступающей конструкции стены должно составлять не менее 1 метра. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих стекание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территорию смежных участков.

Кроме того, необходимо придерживаться нормативных расстояний между домами или хозяйственными постройками (гаражами) на смежных участках. Строительство гаражей без получения разрешения на это в порядке, установленном законодательством, является самовольным строительством и влечет ответственность согласно Гражданскому кодексу Украины и другими нормативными актами.

Обратите внимание! Более конкретную информацию по применению требований законодательства и государственных строительных норм с учетом конкретной градостроительной ситуации предоставляют местные органы градостроительства и архитектуры.

Сколько стоит переоформление дома в селе в 2025 году?