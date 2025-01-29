Україна скоро буде вирощувати тропічні фрукти через зміни клімату

Глобальне потепління, на думку метеорологів, може приносити не лише проблеми, а й користь. Так, українські аграрії скоро можуть отримати нові можливості та способи вирощування певних культур.

Глобальне потепління дає нові можливості

Через глобальні зміни клімату українська аграрна галузь може отримати нові можливості, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главком". Зокрема, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух говорить, що можна буде вирощувати третій урожай зернових та висаджувати субтропічні культури.

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Сьогодні, за словами метеоролога, українські аграрії збирають два врожаї зернових – ярові саджають навесні та озимі, які висівають восени. Але поступово з'являється вікно для третього врожаю.

Озимі зараз дуже швидко дозрівають, у деяких регіонах – на місяць раніше, ніж зазвичай. От після їх збирання і можна було б засівати третій урожай. Дехто з фермерів вже так і робить, висаджуючи гречку. Якщо її посадити в червні, після збору перших озимих, то на жовтень вона поспіє, оскільки вересень фактично став ще одним літнім місяцем,

– говорить Віра Балабух.

Тропічні рослини в Україні – не фантастика

За словами науковиці, якщо поточні тенденції потепління клімату збережуться, то вже до кінця століття температурний режим, приміром, у Харкові, може бути таким, який є зараз у Криму.

І на умовній Тернопільщині можна буде вирощувати субтропічні культури. Але все ж є одна велика проблема – у нас все ще залишається високою кількість вторгнень холодного повітря навесні,

– говорить метеоролог.

Зверніть увагу! Водночас вона зазначила, що в цьому питанні можуть допомогти селекціонери, які вже вивели нові сорти теплолюбних рослин, здатних виживати в умовах українського клімату.