Гранти, підтримки, компенсації: які програми діють для аграріїв у 2026 році

Попри виклики війни, у 2026 році держава передбачила значну підтримку для українських аграріїв. Фермери можуть отримати гранти на розвиток власної справи або ж підтримку сільгоспвиробництва.

Яку підтримку заклав уряд у бюджеті?

У державному бюджеті на 2026 рік уряд заклав на підтримку аграрного сектору 14,1 мільярда гривень. Це одна з найбільших сум за останні роки, пише Latifundist.

Дивіться також Власний сад за гроші держави – як отримати грант на розвиток бізнесу у 2026 році

Як зазначив міністр економіки Олексій Соболев, ці кошти спрямовані на важливі для економіки напрямки, які забезпечують стійкість аграрної сфери.

Пріоритетами є прифронтові території, розвиток зрошення та підтримка виробників, які працюють у найскладніших умовах. Ми посилюємо інструменти страхування, спрямовуємо гроші на тваринництво, аквакультуру та на гуманітарне розмінування земель,

– підкреслив Соболев.

З закладеної у бюджет суми кошти розподіляють за такими напрямками:

підтримка сільгоспвиробників – 9,5 мільярда гривень;

підтримка фермерських господарств – 2,6 мільярда гривень;

гуманітарне розмінування земель – ще 2 мільярди гривень.

Які основні програми та гранти діють?

У 2026 році в Україні діють різні програми підтримки для аграріїв. Зазвичай кожна з них направлена на конкретну задачу.

Дотації на угіддя

Це виплати на 1 гектар для аграріїв, які працюють у зоні можливих бойових дій та на деокупованих територіях.

Підтримка тваринництва

Держава надає спеціальні субсидії фермерам на утримання корів, кіз та овець з розрахунку на голову худоби – від 2 до 7 тисяч.

Компенсація за придбання техніки та обладнання українського виробництва

Аграріям повертають до 25% вартості купленої техніки, яка зроблена в Україні і має щонайменше 60% локалізації.

Гранти на розвиток садівництва та теплиць

На цю програму в бюджеті заклали у 2026 році 465 мільйонів гривень. Агровиробники, які працюють у прифронтових зонах, користуються особливими умовами, а саме держава покриває до 80% витрат

Грант на переробне підприємство

Спрямована безпосередньо на тих, хто займається переробкою агропродукції. Учасники обов'язково повинні мати договір на обладнання і забезпечити мінімум 5 робочих місць, пише Kurkul.

Програма "Бавовник"

Це нова підтримка, яка має стимулювати вирощування важливої сировини для оборонної промисловості.

Грант "Власна справа"

Допомога складає до 350 тисяч гривень, а для учасників бойових дій – до 1 мільйона. Половину можна використати на насіння, добрива тощо, решту на техніку.

Також вперше цьогоріч уряд запустив підтримку будівництва великих овочесховищ та фруктосховищ. Держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 мільйонів гривень, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тисяч тонн і за умови створення робочих місць. Для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови. Держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство: розташоване на територіях активних або можливих бойових дій; має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях,

– пояснила прем'єрка.

Які програми для безпеки фермерів діють?

Українські фермери також можуть скористатися державною програмою розмінування сільськогосподарських земель. У межах цієї ініціативи держава повністю оплачує проведення робіт із очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Крім того, в Україні почала діяти державна програма агрострахування. Вона покликана допомогти фермерам зменшити ризики можливих збитків у роботі. У межах цієї програми держава компенсує аграріям до 60% вартості страхування.