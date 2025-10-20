Традиційно гриби в Україні починають збирати влітку та восени, а найпопулярнішим серед них є білий гриб. Втім варто розуміти, що важливо не лише знати, де шукати гриби, але правильно їх збирати, щоб не зашкодити ані собі, ані природі. Річ у тім, що чимало видів є небезпечними для життя.

Де в Україні є грибні місця?

Міколог Остап Богославець у розмові з 24 Каналом зауважив, що правил для збирання грибів як таких немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому і шукати їх варто саме там.

Річ у тім, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.

Остап Богославець Доктор філософії, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.

Водночас пан Остап додав, що одні із найпопулярніших грибів, а саме білі гриби, можна знайти, найперше, у Карпатах, а потім на Поліссі.

Втім він зазначив, що насправді те, що називають білими грибами, – це комплекс із чотирьох різних видів. Один із них занесений до Червоної книги України. Йдеться про боровик бронзовий, який не можна збирати.



Як виглядає боровик бронзовий, що занесений до Червоної книги України/ Фото з сайту vlisi.com.ua

Як правильно збирати гриби: зрізати чи краще виривати з корінням?

Тут варто звернути увагу, що є 2 важливі аспекти: перший – як цей збір грибів правильно робити для людини, другий – як це правильно щодо самого гриба.

Якщо говорити стосовно самого гриба, то різниці різати чи виривати його з корінням немає. Це немає абсолютно ніякого значення.

А поняття щодо того, що гриб не можна зрізати чи не можна виривати, існують через те, що гриби часто ототожнюють з рослинами, у яких є наземна частина (стебло, квіти, листки) та підземна (коренеплоди тощо).

Втім з плодовим тілом гриба, саме їх ми називаємо грибами у побуті, все по-іншому. Річ у тім, що це органи розмноження. А, власне, "тіло" гриба – це мережа непомітних міцеліальних ниток, які пронизують субстрат, тобто ґрунт, деревину чи листя,

– каже міколог Остап.

Там гриб харчується, випускаючи назовні ферменти тощо. Саме так відбувається більшість життя гриба, окрім розмноження. Таким чином, якщо на плодовому тілі гриба і відбуваються якісь пошкодження, то вони є абсолютно локальними.

Однак якщо говорити про безпеку людини, яка збирає гриби, то виривати гриби повністю є дуже корисним для їх ідентифікації.

Деякі гриби мають важливі ознаки для визначення саме під землею. Наприклад, сироїжки, які в Карпатах ще називають голубінками.

Їх існує доволі велике різноманіття, зокрема є ціла низка видів, шапинка яких забарвлена у відтінки зеленого. Такі гриби іноді плутають з блідими поганками.

Тож, якщо витягнути бліду поганку з ніжкою із землі, то можна буде розпізнати гриб за тим, що ніжка буде потовщена, там будуть залишки покривала, з якого гриб вилупився, ніби з яйця.

Зверніть увагу! Для того, щоб зрозуміти, який це вид гриба, його краще виривати із землі повністю.

Коли найкраще збирати гриби?

За словами Богославця, не після кожного дощу йде хвиля плодоношення грибів. Це процес, який залежить від багатьох факторів.

Звичайно, є ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби. Але буває і так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів,

– зауважує міколог.

Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього.

Водночас грибів влітку може бути й не менше, ніж восени. Однак, наприклад, білі гриби збирають саме восени. Річ у тім, що влітку доволі тепло, а це хороші умови для розмноження комах, які відкладають яйця у плодових тілах грибів. Натомість восени цього менше.

Коли в Карпатах розпочинається грибний сезон і яких грибів там багато?

У Карпатах сезон грибів розпочинається як у всіх – літом та восени. Є багато їстівних грибів, які плодоносять саме в цей час.

З іншого боку, зморшки (Morchella) та зморшкові шапинки (Verpa) є взагалі весняними грибами. У тих же Карпатах їх називають коцюрубками або шушеребками, залежно від регіону.



Весняні зморшки у природному середовищі / Фото Bobzimmer для Mushroom Observer

Є гриби, які розпочинають плодуватися пізніше весною, як-от трутовик лускатий, або пістряк. Ці гриби ростуть на листяних деревах й утворюють доволі великі плодоношення, які збирають у травні. Натомість взимку збирають, наприклад, зимовий опеньок. Часто саме ці консервовані гриби можна зустріти на полицях супермаркету,

– резюмує Остап Богославець.

Так само взимку, або ранньою весною, у лісі можна натрапити на гриби, які використовують в ресторанах азійської кухні – муер.

Як додає міколог, якщо говорити про білі гриби, то найраніше з цього виду з'являється власне боровик – білий гриб сосновий. Але у Карпатах він трапляється доволі рідко, а на Поліссі – трішки частіше.

Які гриби вважають небезпечними?

Під визначенням отруйності грибів є чимало всього різно, каже Остап Богославець. Наприклад, будь-які гриби, які мають вплив, окрім як харчового, є отруйними. Йдеться зокрема про галюциногенні гриби.

Той самий мухомор червоний, який вважається отруйним, але від нього ніхто не вмирає. Крім того, смертельної загрози не несуть такі гриби як-от печериця рудіюча отруйна,

– пояснює пан Остап.

Звичайно, що такі гриби викликають харчове отруєння, яке може бути доволі серйозним, але не завдадуть ніякої загрози життю.

Водночас є гриби, з якими все інакше, зокрема бліда поганка. Від найменшого шматочка може статися летальний випадок.



Один із найнебезпечніших грибів – бліда поганка / Фото з сайту vlisi.com.ua

Цікаво, що до видів отруйних грибів належить чимала кількість тих, які часто їдять:

Йдеться про такий гриб, як строчки , кілька видів з роду Gyromitra . Це, до речі, гриби, які в багатьох країнах, зокрема й у нас, дуже цінують. Проте, від споживання цих грибів регулярно хтось помирає.

, кілька видів з роду . Це, до речі, гриби, які в багатьох країнах, зокрема й у нас, дуже цінують. Проте, від споживання цих грибів регулярно хтось помирає. Ще один такий вид грибів – свинуха тонка. Отрута цього гриба має накопичувальний ефект, тому якщо їсти такий гриб довго та систематично, то токсини накопичуються в організмі й це призводить до смерті.

Де не можна збирати гриби в Україні?

Збирання грибів заборонено в деяких об'єктах природно-заповідного фонду, наголошує пан Остап. Якщо говорити про Карпати, то це повністю заборонений процес в природному заповіднику "Ґорґани".

Крім того, заборонене "тихе полювання" у заповідних зонах національних природних і регіональних ландшафтних парків, а також і біосферних заповідників. Щоправда, там не лише заборонений збір, там заборонений взагалі прохід,

– каже Богославець.

Туди потрапити можна лише з дозволу адміністрації та у супроводі співробітників. Відвідують такі місця переважно науковці.

Також, гриби краще не збирати поблизу Чорнобильської зони відчуження. Варто звернути увагу й на те, що чимало лісів є замінованими. Україна власне найзамінованіша країна світу на сьогодні.

