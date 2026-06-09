В Австралії знищили до 40 тисяч мангових дерев через небезпечну хворобу

Австралійські виробники манго зіткнулися з серйозною загрозою для своїх садів через поширення грибкової хвороби. У Північній Території вже довелося знищити десятки тисяч дерев, щоб стримати розвиток захворювання.

Хвороба вразила більшість плантацій манго в регіоні

У Північній Території Австралії фермери були змушені викорчувати від 30 до 40 тисяч дерев манго через поширення захворювання mango twig tip dieback (MTTD). Хвороба активно поширюється в садах регіону Великий Дарвін і вже стала серйозною проблемою для виробників.

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За оцінками галузі, ознаки зараження виявлені приблизно у 90% садів сорту Kensington Pride, який є одним із найпопулярніших в Австралії. Водночас фахівці зазначають, що хвороба вражає й інші сорти, хоча саме Kensington Pride вважається особливо чутливим до інфекції.

Генеральний директор Australian Mangoes Тревор Данмолл наголосив, що масштаби проблеми шокують виробників.

Коли бачиш мангові дерева в такому стані, хочеться плакати,

– зазначив він.

Науковці пов'язують розвиток захворювання з грибами родини Botryosphaeriaceae та стресовими умовами для рослин. Інфекція уражає молоді пагони, гілки та крону дерев, що призводить до зрідження листя, погіршення цвітіння та зниження врожайності.

Вчені шукають ефективні методи боротьби

У Департаменті сільського господарства Північної Території зазначають, що раннє виявлення хвороби та своєчасне видалення заражених пагонів допомагає стримувати її поширення та мінімізувати втрати врожаю.

Попри те що захворювання наразі переважно локалізоване в районі Дарвіна, дослідники попереджають, що збудники хвороби присутні й в інших регіонах вирощування манго. Саме тому ризик подальшого поширення інфекції залишається високим.

Уряд Північної Території вже виділив 650 тисяч доларів США на дослідження MTTD протягом двох років. Однак науковці визнають, що після закріплення хвороби в садах ефективно контролювати її дуже складно, а універсального методу захисту поки не існує.

Штучний інтелект допомагає відстежувати загрозу

Для боротьби з хворобою австралійські вчені залучають сучасні технології. Одним із перспективних напрямів стало використання системи моніторингу спор у режимі реального часу, яку розробила агротехнологічна компанія BioScout.

Технологія поєднує автоматизовану мікроскопію та алгоритми штучного інтелекту. Система здатна виявляти спори грибів, пов'язаних із захворюванням, та оперативно повідомляти фермерів про підвищений ризик зараження.

За словами представників компанії, це дозволяє аграріям своєчасно приймати рішення щодо обрізування дерев або застосування засобів захисту рослин. Такий підхід допомагає уникати необґрунтованого використання фунгіцидів, яке останніми роками зростає у багатьох країнах світу через побоювання поширення хвороб у садах.

Миші атакують Австралію: фермери втрачають врожаї та витрачають сотні тисяч доларів

Нещодавно ми писали, що австралійські фермери також зіткнулися з новою серйозною проблемою – масовим розмноженням мишей, які знищують посіви та проникають у житлові будинки. Гризуни вже завдають аграріям значних збитків і змушують витрачати додаткові кошти на захист полів.

Ситуація ускладнюється тим, що місцеві аграрії вже працюють в умовах нестабільних поставок пального та добрив. Тому додаткові витрати на боротьбу зі шкідниками стали ще одним серйозним викликом для галузі.

Фермери змушені або пересівати посіви, які були пошкоджені мишами, або витрачати значні ресурси на розкладання спеціальних отруєних приманок. За словами виробників, йдеться про сотні тисяч доларів додаткових витрат.