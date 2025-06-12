Ціни на хліб зростуть цього року: на скільки критичним буде здорожчання

В Україні до кінця 2025 року можливе здорожчання хліба. Однак, на думку експертів, воно не призведе до якихось значних наслідків для сімейного бюджету.

Як сильно здорожчає хліб

Очільник Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко розповів, що вартість хліба в Україні може зрости на 20% до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс – Україна". Однак, за його словами, це навряд чи підірве бюджет української сім'ї.

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Об'єктивно зараз українець споживає 150 – 200 грамів хліба щодня, тобто на місяць – близько 5 кілограмів. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200 – 210 гривень. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 гривень більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 гривень – це гроші. Проте говорити, що 40 гривень на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням,

– пояснює голова ВАП.

Тараненко наголошує, що причинами подорожчання хліба є зростання цін на всі складові товару – борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Він також відмітив, що наразі існує понад 3 тисячі зареєстрованих виробників хліба. При цьому він відкинув припущення про змову на ринку, наголосивши, що навіть за умови роботи лише двох тисяч із них, домовитися всім неможливо.