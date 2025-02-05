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Агро 24 Агро законодавство Хто з українців може не сплачувати земельний податок у 2025 році
5 лютого, 10:11
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Хто з українців може не сплачувати земельний податок у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Від земельного податку звільняються ветерани війни, пенсіонери за віком, фізособи з 3 і більше дітьми до 18 років, громадяни з інвалідністю I та II групи.
  • При цьому, цей податок не сплачується, якщо ділянка відповідає встановленим лімітам.

Більшість українців зобов'язані в обов'язковому порядку сплачувати земельний податок. Йдеться як про землевласників, так і постійних землекористувачів.

Кому можна не сплачувати такий податок

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу зауважила, що є категорії громадян, які можуть не сплачувати земельний податок зовсім.

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Лариса Кісь

Адвокатка ЮКК "Де-Юре"

Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 281.1 стаття 281), від земельного податку звільняють:

  • ветеранів війни;
  • пенсіонерів за віком;
  • фізособи у яких на вихованні 3 і більше дітей до 18 років;
  • громадян з інвалідністю I та II групи тощо.

Які ліміти на земельні ділянки встановлено

Земельний податок не сплачується лише, якщо ділянка відповідає визначеним лімітам:

  • ділянка до 2 гектарів може бути використана для – ведення особистого сільського господарства;
  • до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара – для садівництва;
  • до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
  • до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
  • до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.