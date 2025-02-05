Кому можна не сплачувати такий податок
Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу зауважила, що є категорії громадян, які можуть не сплачувати земельний податок зовсім.
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Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.
Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 281.1 стаття 281), від земельного податку звільняють:
- ветеранів війни;
- пенсіонерів за віком;
- фізособи у яких на вихованні 3 і більше дітей до 18 років;
- громадян з інвалідністю I та II групи тощо.
Які ліміти на земельні ділянки встановлено
Земельний податок не сплачується лише, якщо ділянка відповідає визначеним лімітам:
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для – ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах.