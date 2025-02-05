Кому можна не сплачувати такий податок

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу зауважила, що є категорії громадян, які можуть не сплачувати земельний податок зовсім.

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Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до Податкового кодексу України (пункт 281.1 стаття 281), від земельного податку звільняють:

ветеранів війни;

пенсіонерів за віком;

фізособи у яких на вихованні 3 і більше дітей до 18 років;

громадян з інвалідністю I та II групи тощо.

Які ліміти на земельні ділянки встановлено

Земельний податок не сплачується лише, якщо ділянка відповідає визначеним лімітам: