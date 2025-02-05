Кому можно не платить такой налог

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Каналу отметила, что есть категории граждан, которые могут не платить земельный налог совсем.

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Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Согласно Налоговому кодексу Украины (пункт 281.1 статья 281), от земельного налога освобождают:

ветеранов войны;

пенсионеров по возрасту;

физлиц у которых на воспитании 3 и более детей до 18 лет;

граждан с инвалидностью I и II группы и так далее.

Какие лимиты на земельные участки установлены

Земельный налог не уплачивается только, если участок соответствует определенным лимитам: