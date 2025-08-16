Доволі часто трапляються неприємні ситуації, коли якісь особи можуть без вашого дозволу обробляти вашу земельну ділянку. Це може бути сусід, фермерське господарство чи просто якась незнайома особа.

Які норми регламентують використання земельної ділянки?

Власник ділянки має знати свої права та чітко розуміти, як діяти у випадку, якщо його землю хтось обробляє, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". При цьому варто використовувати положення чинного законодавства України та враховувати судову практику.

Перш за все, варто звернутися до основних законодавчих актів, які регулюють земельні відносини та захищають право власності в Україні:

Конституція України (ст. 41): гарантує право власності на землю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Цивільний кодекс України (ст. 317, 319, 386): закріплює права власника володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Власник має право вимагати усунення будь-яких порушень його права, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням володіння.

Земельний кодекс України: визначає, що самовільне зайняття земельних ділянок є порушенням земельного законодавства.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 53-1): передбачає адміністративну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки. Штраф для громадян становить від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 850 гривень), а для посадових осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1700 гривень).

Кримінальний кодекс України (ст. 197-1): встановлює кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. Покарання може варіюватися від штрафу до арешту на строк до шести місяців.

Що за чим необхідно робити?

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли вашу землю обробляють без вашої згоди, спеціалісти рекомендують дотримуватися наступного алгоритму дій:

Зберіть докази: Зафіксуйте факт обробітку землі фото- та відеозйомкою. Зверніть увагу на наявність сільськогосподарської техніки, вид виконуваних робіт, а також будь-які ознаки того, що саме ця особа чи організація обробляє вашу ділянку (наприклад, знаки приналежності техніки).

Встановіть особу порушника: Спробуйте з'ясувати, хто саме обробляє вашу землю. Якщо це сусід, спробуйте з ним спокійно поговорити та з'ясувати причини таких дій. Можливо, сталася помилка або непорозуміння щодо меж ділянок.

Надішліть письмове попередження: Якщо усна розмова не дала результатів або ви не знаєте особу порушника, підготуйте та надішліть рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове попередження з вимогою припинити незаконне обробітку вашої земельної ділянки. У листі вкажіть свої права на цю землю (посилання на правовстановлюючі документи), факт незаконного використання та вимогу негайно припинити такі дії.

Зверніться до органів місцевого самоврядування: Повідомте про факт самовільного зайняття землі до сільської, селищної або міської ради. Вони можуть провести перевірку та вжити заходів у межах своїх повноважень, наприклад, скласти акт про порушення земельного законодавства.

Зверніться до правоохоронних органів (Національна поліція) : Подайте заяву про самовільне зайняття земельної ділянки. Поліція зобов'язана прийняти та розглянути вашу заяву, провести перевірку та, за наявності підстав, відкрити кримінальне провадження за ст. 197-1 Кримінального кодексу України, особливо якщо такими діями вам завдано значної шкоди.

Зверніться до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру): Подайте скаргу на факт порушення земельного законодавства. Інспектори Держгеокадастру мають право проводити перевірки дотримання земельного законодавства та складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Зверніться до суду: Якщо жодні з вищезазначених дій не призвели до припинення незаконного обробітку вашої землі, вам слід звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у здійсненні права власності (негаторний позов). Ви також можете вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи упущену вигоду від необробленої землі.

Що передбачає судова практика?

Судова практика в Україні підтверджує право власника на захист своєї земельної ділянки від незаконного використання. Зокрема, власник має право вимагати повернення самовільно зайнятої земельної ділянки та відшкодування завданих збитків.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу України, власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права власності, навіть якщо вони не пов'язані з позбавленням володіння.

Зверніть увагу! Наприклад, у своїх рішеннях Верховний Суд неодноразово підкреслював, що самовільне зайняття земельної ділянки є неправомірним і власник має право на її повернення у первісний стан. Також, суд може зобов'язати порушника відшкодувати власнику доходи, які він міг би отримати, якби його земля не використовувалася незаконно.

Що ще треба знати?

Зберігайте всі документи, що підтверджують ваше право власності на земельну ділянку (державний акт, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Фіксуйте всі ваші звернення до державних органів та отримані відповіді.

За необхідності зверніться за юридичною допомогою до адвоката, який спеціалізується на земельних питаннях. Він допоможе вам правильно скласти необхідні документи та представляти ваші інтереси в суді.