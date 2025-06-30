В Україні втричі збільшився імпорт яблука та груші за п’ять місяців 2025 року
- В Україні з січня по травень 2025 року імпорт яблук, груш і айви склав 13,3 тисячі тонн, а витрати на це становили 15,5 мільйона доларів.
- Імпорт зріс у 3,1 раза, а витрати на експорт збільшилися у 2,5 раза порівняно з 2024 роком.
З січня по червень Україна імпортувала яблук та груш більше, ніж торік. Порівняно з 2024 роком імпорт зріс у кілька разів.
Імпорт яблук та груш зріс із початку року
У січні-травні 2025 року Україна імпортувала 13,3 тисячі тонн яблук, груш і айви, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. При цьому на закупки продукції було витрачено 15,5 мільйона доларів.
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Зверніть увагу! За словами фахівців, якщо порівняти з обсягами за весь 2024 рік, імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза. Витрати ж на експорт зросли у 2,5 раза.
Найбільше яблук, груш і айви Україна з початку 2025 року імпортувала з:
- Польщі (56,7%),
- Нідерландів (18,6%),
- Молдови (7,4%).
Раніше 24 Канал повідомляв, що в Україні розпочався сезон лісових ягід – суниці та чорниці, найраніше їх почали продавати на Волині. Вартість ягід залежить від регіону, водночас суниця стабільно удвічі дорожча за чорницю.