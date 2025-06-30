В Україні втричі збільшився імпорт яблука та груші за п’ять місяців 2025 року

З січня по червень Україна імпортувала яблук та груш більше, ніж торік. Порівняно з 2024 роком імпорт зріс у кілька разів.

Імпорт яблук та груш зріс із початку року

У січні-травні 2025 року Україна імпортувала 13,3 тисячі тонн яблук, груш і айви, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. При цьому на закупки продукції було витрачено 15,5 мільйона доларів.

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Зверніть увагу! За словами фахівців, якщо порівняти з обсягами за весь 2024 рік, імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза. Витрати ж на експорт зросли у 2,5 раза.

Найбільше яблук, груш і айви Україна з початку 2025 року імпортувала з:

Польщі (56,7%),

Нідерландів (18,6%),

Молдови (7,4%).

Раніше 24 Канал повідомляв, що в Україні розпочався сезон лісових ягід – суниці та чорниці, найраніше їх почали продавати на Волині. Вартість ягід залежить від регіону, водночас суниця стабільно удвічі дорожча за чорницю.