Україна збільшила імпорт картоплі у 5 разів з початку 2025 року: де купили найбільше

З січня по жовтень 2025 року Україна імпортувала у понад 5 разів більше картоплі, ніж минулого року, хоча й у жовтні імпорт сильно впав порівняно з минулим роком. Експорт при цьому з початку року сильно впав.

Імпорт картоплі за рік сильно зріс

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 123,14 тисячі тонн картоплі, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Це у 5,1 раза більше проти аналогічного періоду минулого року.

Згідно з оприлюдненою статистикою Державної митної служби, у грошовому вираженні імпорт картоплі зріс у 4,8 раза, до 66,086 мільйона доларів проти 13,69 мільйона доларів рік тому. У "Interfax-Україна" зазначили, що основний імпорт йшов із Польщі (36,9% постачання у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) і Нідерландів (11,6%).

Водночас експорт картоплі з України за звітний період зменшився на 13,4%, до 2,14 тисячі тонн, тоді як у грошовому вираженні реалізація була вигіднішою і принесла на 2,4% (521 тисяча доларів) виторгу більше ніж торік.

Основними покупцями української картоплі були:

Молдова (58,5% від усіх експортних постачань),

(58,5% від усіх експортних постачань), Азербайджан (38,6%),

(38,6%), Сінгапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала картоплі 359 тонн, що в 11,4 раза (4,09 тисячі тонн) менше стосовно торішнього аналогічного періоду, а експорт збільшився у 4,6 раза (269 тонн).

Україна придбала у Польщі рекордну кількість картоплі