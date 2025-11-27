Украина увеличила импорт картофеля в 5 раз с начала 2025 года: где купили больше всего
- С января по октябрь 2025 года Украина импортировала 123,14 тысячи тонн картофеля, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем основной импорт поступал из Польши, Египта и Нидерландов.
- Экспорт картофеля из Украины уменьшился на 13,4% до 2,14 тысячи тонн, причем основными покупателями были Молдова, Азербайджан и Сингапур.
С января по октябрь 2025 года Украина импортировала более чем в 5 раз больше картофеля, чем в прошлом году, хотя и в октябре импорт сильно упал по сравнению с прошлым годом. Экспорт при этом с начала года сильно упал.
Импорт картофеля за год сильно вырос
Украина в январе-октябре 2025 года импортировала 123,14 тысячи тонн картофеля, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это в 5,1 раза больше против аналогичного периода прошлого года.
Согласно обнародованной статистике Государственной таможенной службы, в денежном выражении импорт картофеля вырос в 4,8 раза, до 66,086 миллиона долларов против 13,69 миллиона долларов год назад. У "Interfax-Украина" отметили, что основной импорт шел из Польши (36,9% поставок в денежном измерении), Египта (13,7%) и Нидерландов (11,6%).
В то же время экспорт картофеля из Украины за отчетный период уменьшился на 13,4%, до 2,14 тысячи тонн, тогда как в денежном выражении реализация была более выгодной и принесла на 2,4% (521 тысяча долларов) выручки больше чем в прошлом году.
Основными покупателями украинского картофеля были:
- Молдова (58,5% от всех экспортных поставок),
- Азербайджан (38,6%),
- Сингапур (0,6%).
В октябре 2025 года Украина импортировала картофеля 359 тонн, что в 11,4 раза (4,09 тысячи тонн) меньше относительно прошлогоднего аналогичного периода, а экспорт увеличился в 4,6 раза (269 тонн).
Украина приобрела у Польши рекордное количество картофеля
В 2025 году Польша экспортировала 107,54 тысячи тонн картофеля, из которых Украина закупила 57,11 тысячи тонн, что составило почти половину экспортной выручки.
Экспортная выручка Польши за этот период составила 151,99 миллиона злотых, почти половину обеспечил украинский рынок с суммой 73,94 миллиона злотых.