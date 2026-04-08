Україна більше купує, ніж продає: що відбувається на ринку молочки

Зовнішня торгівля молочними продуктами в Україні у березні зросла, однак негативне сальдо продовжує збільшуватися. Імпорт випереджає експорт, що створює додатковий тиск на ринок.

Торгівля зростає, але баланс погіршується

У березні 2026 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі молочними продуктами сягнув 57,63 мільйона доларів США, повідомляє "Спілка молочних підприємств України". Це на 16,5% більше, ніж у лютому.

Дивіться також Молочний ринок України штормить: ціни стабільні, але галузь на межі

Експорт молокопродуктів також продемонстрував позитивну динаміку – 25,1 мільйона доларів США, що на 15% більше у місячному вимірі та на 39% перевищує показник січня. Водночас імпорт зростав ще швидше: у березні він досяг 32,5 мільйона доларів США, що на 17% більше, ніж у лютому, і на 45% більше, ніж у січні.

У результаті негативне сальдо торгівлі поглибилося до мінус 7,4 мільйона доларів США. Для порівняння, у лютому цей показник становив мінус 5,8 мільйона, а у січні – мінус 4,4 мільйона доларів США.

Змінюється структура експорту та імпорту

У структурі експорту молочної продукції відбулися помітні зміни. Частка сирів усіх видів зросла з 19% до 24%, тоді як частка вершкового масла та інших молочних жирів скоротилася з 34% до 22%.

Наразі найбільшу частку експорту формують сухе та згущене молоко – 35%, далі йдуть сири (24%) і масло з жирами (22%).

У структурі імпорту суттєвих змін не зафіксовано. Основну частину, як і раніше, становлять сири – близько 79,2%, хоча їхня частка дещо зменшилася. Натомість помітно зросла частка молочної сироватки – з 1% до 5,6%.

Цікаво! Експерти зазначають, що така динаміка свідчить про структурні зміни на ринку та посилення залежності від імпортної продукції.

Масло дешевшає: що відбувається на ринку і чого чекати далі?