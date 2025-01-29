Україна заборонила ввозити молоко та м'ясо з Німеччини через ящур та АЧС

В Україні заборонили продавати м'ясо та молоко, імпортоване з Німеччини. Причиною цьому стали нещодавно зафіксовані там спалахи ящуру та африканської чуми свиней.

Чому німецьке м'ясо та молоко під забороною

В Україні закрили кордон для молока та м'яса з Німеччини, повідомляє 24 Канал із посиланням на LIGA.net. На такий крок пішли через спалах ящуру та АЧС, про що стало відомо із розпорядження №5 головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 13 січня.

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В Держпродспоживслужбі повідомили, що "заборонено до ввезення на територію України з Федеративної Республіки Німеччина тварин, сприятливих до вірусу ящура, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них". У першу чергу, це велика рогата худоба, хворіють також свині та інші тварини.

Зверніть увагу! Загалом Україна ввела обмеження на імпорт із 10 країн Євросоюзу. Причини – розповсюдження в них або африканської чуми свиней (АЧС), або курячого грипу, або ящура. Найбільші проблеми в Німеччині. На додачу до ящура, якого там не було з часів Німецької Демократичної Республіки (1988 рік), спалахнула ще й африканська чума свиней.