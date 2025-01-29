Почему немецкое мясо и молоко под запретом

В Украине закрыли границу для молока и мяса из Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net. На такой шаг пошли из-за вспышки ящура и АЧС, о чем стало известно из распоряжения №5 главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 13 января.

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В Госпродпотребслужбе сообщили, что "запрещено к ввозу на территорию Украины из Федеративной Республики Германия животных, благоприятных к вирусу ящура, генетического материала, сырья и продуктов от них". В первую очередь, это крупный рогатый скот, болеют также свиньи и другие животные.

Обратите внимание! В целом Украина ввела ограничения на импорт из 10 стран Евросоюза. Причины – распространения в них или африканской чумы свиней (АЧС), или куриного гриппа, или ящура. Наибольшие проблемы в Германии. В дополнение к ящуру, которого там не было со времен Германской Демократической Республики (1988 год), вспыхнула еще и африканская чума свиней.