ЄС планує заборонити імпорт продуктів у відповідь на дії Трампа

У ЄС вирішили заблокувати імпорт певних харчових продуктів, виготовлених за різними стандартами. На такі дії планують піти, щоб захистити своїх фермерів, що є відлунням "взаємної" торгової політики президента США Дональда Трампа.

Чому планують вводити обмеження

За словами єврочиновників, наступного тижня Європейська комісія погодиться вивчити можливість введення більших обмежень на імпорт, що може призвести до посилення напруженості у відносинах з торговими партнерами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Першими об'єктами можуть стати американські культури, такі як соєві боби, які вирощуються з використанням пестицидів, які фермерам ЄС заборонено використовувати.

Ми маємо дуже чіткі сигнали від парламенту, дуже чіткі сигнали від країн-членів і від наших фермерів: все, що заборонено в ЄС, має бути заборонено в ЄС, навіть якщо це імпортний продукт,

– заявив комісар з питань охорони здоров'я Олівер Вархелі в інтерв'ю минулого місяця.

У четвер Трамп атакував країни, які блокують американську продукцію, в тому числі ЄС, який, за його словами, заборонив ввезення молюсків з 48 з 50 штатів США. Він пригрозив тарифами тим, хто не змінить свою політику.

Заборона планувалася вже давно

Комісія вже давно виступає проти закликів Франції та інших країн-членів до взаємного ставлення, стверджуючи, що це може порушувати правила СОТ. Орган допускає лише науково обґрунтовані обмеження, які не дискримінують імпорт.

ЄС забороняє багато пестицидів, оскільки вони шкодять рослинам і тваринам, навіть якщо його агентство з охорони здоров'я постановило, що деякі з них безпечні для споживання в низьких концентраціях.

Важливо! План ЄС включений до дорожньої карти "Бачення сільського господарства", розробленої комісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном. Чиновник, знайомий з планами документа, сказав, що в ньому йдеться про необхідність дотримуватися міжнародних правил.

Один з чиновників заявив, що йдеться лише про найнебезпечніші пестициди, і буде проведена оцінка впливу для захисту конкурентоспроможності перед прийняттям будь-яких рішень. Також він додав, що Європі потрібна кава, манго й авокадо.

Якщо наука каже, що це небезпечно, то ми не повинні цього мати.Якщо ми хочемо бути науково обґрунтованими, то наука є універсальною. Тому ми повинні переконатися, що все, що імпортується, відповідає їй,

– заявив Вархелі.

Також він додав, що пестициди, які містять канцерогени, мутагени або ендокринні руйнівники, не повинні бути допущені до блоку з імпортованими продуктами харчування. Однією з таких речовин є паракват – гербіцид, заборонений в ЄС, але використовуваний у США для обробки сільськогосподарських культур, зокрема сої.

Боротьба з пестицидами – перш за все

Згідно зі звітом, опублікованим на початку цього місяця, Європейська мережа боротьби з пестицидами виявила в багатьох імпортованих товарах такі пестициди, як фунгіцид пропіконазол і нейротоксичні інсектициди, що вбивають бджіл.

Ці речовини часто з'являються в сумішах "пестицидних коктейлів", і в деяких випадках їхній рівень перевищує встановлені законодавством межі залишків для окремих пестицидів. Вищі допустимі рівні залишків часто підтримуються на догоду міжнародним торгівельним партнерам, що ставить під загрозу здоров'я європейських громадян,

– зазначає група.

Чай і кава були найпоширенішими продуктами із залишками заборонених пестицидів – 38% зразків чаю та 23% зразків кави. Майже чверть зразків з Індії та 17% з Китаю, які є великими виробниками чаю, містили залишки заборонених пестицидів.

Комісія також включить до майбутніх торгівельних угод вищі стандарти добробуту тварин. В ЄС діють правила щодо кількості місця для курей і телят, чистоти житла та інших речей, які збільшують витрати фермерів.

Важливо! Один з чиновників сказав, що це посилить громадську підтримку торгівельних угод після того, як національні парламенти відмовилися ратифікувати деякі нещодавні угоди через їхній вплив на фермерів та навколишнє середовище.