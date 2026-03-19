Саудівська Аравія закрила ринок для птиці: чи потрапила під заборону Україна

Саудівська Аравія запровадила масштабні обмеження на імпорт птиці та яєць, що може вплинути на глобальний ринок. Частина експортерів уже критикує рішення, вбачаючи в ньому не лише ветеринарні, а й економічні мотиви.

Імпорт сирого м'яса птиці потрапив під заборону у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія запровадила повну заборону на імпорт сирої птиці та столових яєць із низки країн, повідомляє Poultry World. Обмеження набули чинності з 1 березня і можуть суттєво вплинути на світовий ринок.

Дивіться також Ціни на свиней пішли вгору: скільки зараз платять за кілограм живця

Під заборону потрапили близько 40 країн, серед яких Індія, Китай, Німеччина та Індонезія. Водночас часткові обмеження запроваджені для окремих регіонів ще 16 країн, зокрема США, Франція та Канада. Рішення ухвалило Управління з контролю за продуктами та ліками Саудівської Аравії, щоб не допустити поширення високопатогенного пташиного грипу.

Попри обмеження, Саудівська Аравія залишається одним із найбільших імпортерів курятини у світі. Основним постачальником є Бразилія, на яку у 2025 році припадало близько 70% імпорту. Серед інших ключових експортерів – Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Україна та Єгипет.

Важливо! За даними Союз птахівників України, у 2025 році до Саудівської Аравії спрямовувалося близько 10% українського експорту курятини. Водночас у самій країні зростає власне виробництво: у 2025 році воно перевищило 1,31 мільйона тонн проти 1,1 мільйона тонн у 2023 році.

Обмеження вже викликали критику з боку окремих експортерів. Зокрема, представники бізнесу Єгипту заявили про необґрунтованість включення їх до списку, наголошуючи на високих стандартах біобезпеки.

Зверніть увагу! Водночас учасники ринку звертають увагу, що заборона не торкнулася деяких великих постачальників, зокрема Бразилії та України. Це, на їхню думку, може свідчити про прагнення Саудівської Аравії не лише захистити внутрішній ринок, а й переглянути структуру імпорту.

Експорт відновлюється: українське м'ясо птиці знову пускають у Молдову