Туреччина різко наростила імпорт українського ячменю на тлі спаду світового попиту

У поточному сезоні Туреччина стала одним із головних ринків збуту українського ячменю, показавши стрімке зростання закупівель. Це відбувається на фоні загального скорочення експорту культури та посилення конкуренції на світовому ринку.

Турки стали більше купувати українського ячменю

У сезоні 2025 – 2026 років Туреччина перетворилася на один із ключових напрямків експорту українського ячменю, повідомляє GrainTrade. Турецькі переробники продемонстрували нетипове зростання попиту попри загальне уповільнення торгівлі цією культурою.

У період із липня по листопад 2025 року Туреччина збільшила закупівлі українського ячменю у 6,4 раза – з 36 тисяч тонн до 233 тисяч тонн, посівши друге місце серед імпортерів з часткою 20 відсотків від загального обсягу експорту. Лідером за обсягами імпорту залишається Китай із часткою 42 відсотки, однак порівняно з минулим сезоном постачання до цієї країни скоротилися на 31 відсоток.

Зверніть увагу! Загалом із 1 липня по 17 січня Україна експортувала 1,32 мільйона тонн ячменю проти 2 мільйонів тонн за аналогічний період торік. Таким чином, у другій половині сезону для експорту залишаються орієнтовно 1,2 – 1,3 мільйона тонн культури.

Обмежена пропозиція в українських портах підтримує високі експортні ціни на рівні 10 500 – 10 800 гривень за тонну або 214 – 220 доларів за тонну.

Важливо! Водночас рекордний урожай ячменю в Австралії та відновлення торгівлі між Китаєм і Канадою можуть призвести до переорієнтації китайських імпортерів, що знизить попит на український ячмінь. У цих умовах кількість покупців у другій половині сезону скорочуватиметься, тому для українських експортерів критично важливо утримати та зміцнити позиції на турецькому ринку.

