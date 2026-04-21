Українські яблука під загрозою: імпорт із Південної півкулі тисне на ціни

На український ринок найближчим часом може обвалитися додатковий обсяг імпортних яблук. Це створює серйозний тиск на ціни та ускладнює позиції вітчизняних виробників.

Імпортні постачання посилюють конкуренцію

На світові ринки вже виходять перші партії яблук із Бразилії, Чилі та Південно-Африканської Республіки, повідомляє AgroTimes. Особливо активною є Бразилія, де врожай цього сезону зріс приблизно на 20% і характеризується високою якістю.

Додатковим фактором тиску залишаються значні запаси яблук у Польщі, які також поступово надходитимуть у продаж. У результаті пропозиція на ринку суттєво зросте і накладеться на залишки української продукції.

Як зазначає Володимир Гуржій, така ситуація формує надлишок пропозиції, що автоматично посилює конкуренцію та створює передумови для зниження цін.

Сезонний фактор і ризики для українських експортерів

Додаткову складність створює сезонність: українські яблука зі сховищ виходять на ринок одночасно зі свіжою продукцією з Південної півкулі. За однакової вартості покупці переважно обирають більш свіжий імпортний товар.

Це підвищує вимоги до якості українських яблук і суттєво ускладнює переговори з покупцями. Крім того, країни-експортери, такі як Південно-Африканська Республіка, Чилі та Нова Зеландія, постачають на глобальний ринок у десятки разів більше продукції, ніж Україна.

У таких умовах вікно для вигідного продажу суттєво звужується. Затримка з реалізацією може призвести до накопичення запасів і подальшого падіння цін на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що у 2025 календарному році Україна вперше з 2017 року зафіксувала негативне сальдо зовнішньої торгівлі яблуками – імпорт перевищив експорт як у фізичних обсягах, так і у грошовому вимірі.

