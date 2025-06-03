До кінця наступного року частка імпортного сиру може сягнути понад 60%

В Україні продовжує скорочуватись виробництво молочної продукції. Сир став продуктом, виробництво якого впало ледь не найбільше, через що постійно зростає імпорт.

Імпорт сирів може сильно зрости

У 2025 році в Україні рекордно зріс обсяг імпорту сирів: лише за перший квартал постачання цього продукту з-за кордону зросли на чверть, а подекуди й на 30%, повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦЕНЗОР.НЕТ. Експерти ринку запевняють, якщо ситуація не зміниться, то частка імпорту до кінця 2026 року може перевищити 60%, що вдарить по українських заводах та зрештою призведе до їх закриття.

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Генеральна директорка ПрАТ "Дубномолоко" Агнеса Монашко розповіла, що внаслідок зростання імпорту відбувається відповідне скорочення частки на ринку сирів українських виробників. Це своєю чергою вже змушує сироварів скорочувати виробництво.

Скорочення виробництва збільшує затрати на одиницю продукту, що призводить до збільшення собівартості, а відповідно зростання ціни і ще більшої втрати конкурентоздатності в боротьбі з імпортним продуктом,

– зазначає експертка.

Як зменшити залежність від імпорту

У Спілці молочних підприємств України (СМПУ) підкреслюють, що українським сирним заводам треба звернути увагу на рекламу власного виробництва та популяризацію продукції. Виконавчий директор СМПУ Арсен Дідура додав, що для виробників сиру важливою була б державна підтримка.

Зокрема, держава може внести зміни до програми "Національного кешбеку" – збільшити його з 10% до 30% тим галузям, які потребують підтримки найбільше. У молочному секторі такою галуззю є сирна. Зміна програми привернула б увагу споживачів до вітчизняного виробника, а заводи отримали б необхідну підтримку.

Важливо! Інакше, наголошують в СМПУ, Україна може втратити власне сирне виробництво, що позбавить бюджет податків, а громади – робочих місць.