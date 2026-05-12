12 травня, 14:15
Акції українських агрокомпаній злетіли на біржі після заяв про завершення війни

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Індекс WIG-Ukraine зріс на 5,43% на Варшавській фондовій біржі після новин про перемир'я між Україною і Росією.
  • Акції аграрних компаній, таких як "Астарта" та "Агротон", значно подорожчали, а українські цінні папери зростали на біржах у Лондоні та Франкфурті.
Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі піднявся до максимуму з листопада 2021 року. Найбільше зростання продемонстрували цінні папери аграрних компаній.

Українські акції різко пішли вгору на тлі новин про перемир'я

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі у понеділок зріс на 5,43% і досяг 694,81 пункту. Востаннє такий рівень фіксували ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – у листопаді 2021 року.

Поштовхом для зростання стали заяви про можливе завершення війни та готовність до переговорів між Україною і Росією. Після оголошеного триденного перемир'я та анонсу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" інвестори активізували купівлю українських активів.

Серед аграрних компаній найбільше подорожчали акції "Астарти", які додали 8,16%. Також суттєве зростання показали папери агрохолдингів "Агротон", ІМК та KSG Agro.

Позитивну динаміку продемонстрували й акції Milkiland та "Кернела", хоча їхнє зростання було більш стриманим.

Українські цінні папери дорожчали і на інших біржах

Зростання українських активів спостерігалося не лише у Варшаві. На Лондонській фондовій біржі акції агрохолдингу МХП піднялися майже на 7%.

Також на американській біржі Nasdaq подорожчали папери найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар".

Єврооблігації України на Франкфуртській біржі також продемонстрували позитивну динаміку, додавши від 1,9% до 2,5%.

Водночас попри оптимізм інвесторів, бойові дії на фронті тривали навіть під час оголошеного перемир'я. А вже після його завершення Росія відновила далекобійні атаки дронами по території України, зокрема по Києву.

На Волині збудують гігантську птахофабрику: виробництво зросте у 5 разів

Крім того, що вартість українських агрохолдингів зростає на біржах, вони ще й розвиваються та розширюють виробництво.

  • Так, раніше ми писали, що агрохолдинг Avesterra Group планує збільшити виробництво курятини на Волині з 2,3 до 12,4 мільйона голів на рік.

  • Розширення птахофабрики передбачає будівництво 28 нових пташників та створення нових робочих місць, що позитивно вплине на регіональний розвиток.

Таким чином, розширення птахофабрики може стати одним із ключових інвестиційних проєктів у регіоні та посилити позиції компанії на ринку виробництва курятини.

