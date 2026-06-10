Роботи замість збирачів: бразильські фермери випробовують дрони в садах

Бразильські виробники цитрусових випробовують автономні дрони, які здатні самостійно збирати апельсини в садах. Нова технологія покликана підвищити ефективність виробництва та частково вирішити проблему нестачі робочої сили.

Як працюють дрони-збирачі апельсинів

На великих апельсинових плантаціях Бразилії тривають випробування автономних систем збирання врожаю, розроблених ізраїльським стартапом Tevel, повідомляє Fresh Plaza. Демонстраційні проєкти реалізує компанія Dal Tecnologia, яка вже два роки тестує технологію в місцевих господарствах.

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Так звані "аероботичні роботи" працюють у садах автономно, залишаючись з'єднаними кабелями з мобільною наземною платформою. Завдяки камерам, сенсорам та програмному забезпеченню дрони визначають місцезнаходження плодів, оцінюють їхній розмір, колір і ступінь стиглості, після чого обережно знімають апельсини за допомогою спеціальних вакуумних захватів.

Наземний модуль виконує роль центру управління та логістики. Він забезпечує дрони живленням, збирає урожай у спеціальні контейнери та обробляє інформацію, отриману під час роботи в саду.

Технологія допоможе вирішити проблему нестачі працівників

За словами представників Dal Tecnologia, однією з головних причин зацікавленості виробників новою технологією є дефіцит робочої сили. Водночас компанія наголошує, що роботи не мають на меті повністю замінити людей.

Дрони насамперед призначені для збирання плодів у верхній частині дерев, де ручна робота є складнішою та небезпечнішою. Через це багато фермерів змушені регулярно обрізати дерева до висоти 3,5 – 4 метрів, хоча вищі насадження потенційно можуть забезпечувати більшу врожайність.

Наразі один дрон здатний збирати один плід приблизно кожні 12 секунд. Повноцінна система складається із шести дронів, які працюють одночасно.

За словами розробників, це може здатися повільним, "але система працює 24 години на добу сім днів на тиждень".

Технологію планують застосовувати й для інших фруктів

Сьогодні випробування проходять за участі одного з найбільших виробників апельсинового соку в Бразилії, який фінансує пілотні проєкти. Частина дронів може працювати не з вакуумними захватами, а зі спеціальними ріжучими механізмами. У такому випадку плоди використовують для переробки на сік.

Технологія вже близько восьми років комерційно застосовується в Європі, де її активно використовують для збирання яблук.

У Бразилії головний акцент поки що роблять на апельсинах та яблуках. Водночас інтерес до системи вже проявляють виробники груш, персиків та гуави. Однак для роботи з цими культурами розробникам ще потрібно вдосконалити алгоритми розпізнавання плодів.

У компанії зазначають, що наразі зосереджуються на найбільш перспективних культурах, щоб прискорити розвиток технології та її впровадження у промислове садівництво.

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