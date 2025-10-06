Фермери отримали змогу підтверджувати походження вирощених на власному господарстві сої та ріпаку. Це дасть змогу не платити експортні мита за ці культури.

Аграрії зможуть підтвердити походження своїх сої та ріпаку

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1256, повідомляє 24 Канал. Вона визначає порядок підтвердження власного вирощування насіння сої та ріпаку, які йдуть на експортний ринок.

У документі вказано, що право на пільгу зі сплати 10% експортного мита на сою та ріпак підтверджуватиметься експертним висновком про походження товару.

Висновок видаватиме Торгово-промислова палата України або регіональні ТПП. Для його отримання експортери мають подавати документи, що підтверджують походження продукції, зокрема інформацію з Державного аграрного реєстру (ДАР).

Зверніть увагу! Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що вищезазначені положення не поширюються на операції з експорту сільськогосподарської продукції, що здійснюються на підставі договорів про надання посередницьких послуг (зокрема, договору комісії, консигнації, доручення, агентського договору), та на сільгоспкооперативи, створені та/або зареєстровані після набрання чинності статтею 1-1 ЗУ "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур".

