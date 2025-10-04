6 червня 2023 року сталася одна з наймасштабніших катастроф в Україні – росіяни підірвали Каховську ГЕС. В результаті цього була знищена масштабна гідроелектростанція. Такий воєнний злочин росіян багато хто недарма називає екоцидом.

Що стало з рибною промисловістю після підриву Каховської ГЕС?

Експерт Тарас Кот зауважує, що підрив Каховської ГЕС став однією з найбільших катастроф Чорноморського регіону, пише 24 Канал.

Тарас Кот Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Наразі втрачено 2 державні рибоводні заводи, розташовані у Херсонській області, які відігравали важливу роль у реалізації державної політики з охорони й відтворення водних біоресурсів. Серед них – єдиний в Україні державний осетровий завод, основним завданням якого було відновлення чисельності осетрових видів риб, що перебувають на межі зникнення.

Зверніть увагу! Як каже Кот, для збереження біорізноманіття здійснюється штучне відтворення. Тобто, молоду рибу випускають у водні об'єкти. Якщо цього не робити, деякі види можуть просто зникнути.

Оцінки Інституту рибного господарства НААН свідчать, що через руйнування Каховської ГЕС було втрачено 28 тисяч тонн риби-сирцю (мається на увазі у перерахунку на промислове повернення), серед них:

14% від загальної кількості – повністю загинули;

75% – це втрата потомства самовідтворюваних популяцій;

для 11% – неможливе здійснення випасної аквакультури.

Що потрібно знати про риболовлю в Україні?