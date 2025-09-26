Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли потужно клюватиме
Найкращі дні для риболовлі у жовтні 2025 року: 4–6, 12–17, 25–28, згідно з фазами Місяця та прогнозом погоди.
- Щука, судак, окунь і лящ є основними видами риб у жовтні, причому найкращий кльов відбувається у похмурі й вітряні дні.
Жовтень – прекрасний місяць для того, щоб взяти паузу, поїхати на знайоме з дитинства місце на річці і посидіти на березі з вудочкою в руках в очікуванні гарного трофея. Однак варто зважати на те, що шанси спіймати цікаву рибу у вас будуть більші, якщо ви врахуєте фази місяця, що безпосередньо впливають на її поведінку.
У які дні жовтня найкраще клюватиме риба?
Жовтень 2025 року – час великих уловів, адже осіннє похолодання змушує рибу активно шукати корм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українське товариство мисливців та рибалок". З огляду на це, цей місяць обіцяє рибалкам яскраві трофеї.
Але щоб поїздка на водойму була вдалою, варто зважати на фази Місяця та прогноз погоди.
- Найкращі дні для риболовлі: 4–6, 12–17, 25–28 жовтня.
- Хороші дні: 9–11, 23–24, 29–31.
- Несприятливі: 1–3, 7–8, 18–22.
Коли краще ловити рибу / Фото "УТМР"
За інформацією rozdil.lviv.ua, найкращі дні для риболовлі у жовтні – це 1, 2, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.
Кого ловити в жовтні:
- Щука – головна зірка місяця, бере на великі воблери, коливалки та живця.
- Судак – ховається на глибині, реагує на джиг.
- Окунь – збивається у зграї, чудово клює на блешні.
- Лящ – найкраще на фідер із тваринними насадками.
- Короп – рідше, але шанс на велику здобич лишається.
Зверніть увагу! У товаристві радять використовувати більші приманки на хижака та додавайте у прикормку мотиля, опариша чи подрібненого черв'яка. Найкращий кльов – у похмурі й вітряні дні.
Риба на хліб: яку найкраще ловити восени?
Хлібний м'якуш є популярною наживкою для ловлі коропових риб, таких як лящ, плотва, краснопірка та карась.
Для приготування насадки з хліба часто використовують чорний хліб, змішаний з іншими інгредієнтами.