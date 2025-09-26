Жовтень – прекрасний місяць для того, щоб взяти паузу, поїхати на знайоме з дитинства місце на річці і посидіти на березі з вудочкою в руках в очікуванні гарного трофея. Однак варто зважати на те, що шанси спіймати цікаву рибу у вас будуть більші, якщо ви врахуєте фази місяця, що безпосередньо впливають на її поведінку.

У які дні жовтня найкраще клюватиме риба?

Жовтень 2025 року – час великих уловів, адже осіннє похолодання змушує рибу активно шукати корм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українське товариство мисливців та рибалок". З огляду на це, цей місяць обіцяє рибалкам яскраві трофеї.

Але щоб поїздка на водойму була вдалою, варто зважати на фази Місяця та прогноз погоди.

Найкращі дні для риболовлі: 4–6, 12–17, 25–28 жовтня.

Хороші дні: 9–11, 23–24, 29–31.

Несприятливі: 1–3, 7–8, 18–22.

Коли краще ловити рибу / Фото "УТМР"

За інформацією rozdil.lviv.ua, найкращі дні для риболовлі у жовтні – це 1, 2, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.

Кого ловити в жовтні:

Щука – головна зірка місяця, бере на великі воблери, коливалки та живця.

– головна зірка місяця, бере на великі воблери, коливалки та живця. Судак – ховається на глибині, реагує на джиг.

– ховається на глибині, реагує на джиг. Окунь – збивається у зграї, чудово клює на блешні.

– збивається у зграї, чудово клює на блешні. Лящ – найкраще на фідер із тваринними насадками.

– найкраще на фідер із тваринними насадками. Короп – рідше, але шанс на велику здобич лишається.

Зверніть увагу! У товаристві радять використовувати більші приманки на хижака та додавайте у прикормку мотиля, опариша чи подрібненого черв'яка. Найкращий кльов – у похмурі й вітряні дні.

