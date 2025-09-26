Календарь рыбака на октябрь 2025 года: когда будет мощно клевать
- Лучшие дни для рыбалки в октябре 2025 года: 4–6, 12–17, 25–28, согласно фазам Луны и прогнозу погоды.
- Щука, судак, окунь и лещ являются основными видами рыб в октябре, причем лучший клев происходит в пасмурные и ветреные дни.
Октябрь прекрасный месяц для того, чтобы взять паузу, поехать на знакомое с детства место на реке и посидеть на берегу с удочкой в руках в ожидании хорошего трофея. Однако стоит учитывать, что шансы поймать интересную рыбу у вас будут больше, если вы учтете фазы луны, непосредственно влияющие на ее поведение.
В какие дни октября лучше всего будет клевать рыба?
Октябрь 2025 года – время больших уловов, ведь осеннее похолодание заставляет рыбу активно искать корм, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское общество охотников и рыболовов". Учитывая это, этот месяц обещает рыбакам яркие трофеи.
Но чтобы поездка на водоем была удачной, стоит учитывать фазы Луны и прогноз погоды.
- Лучшие дни для рыбалки: 4–6, 12–17, 25–28 октября.
- Хорошие дни: 9–11, 23–24, 29–31.
- Неблагоприятные: 1–3, 7–8, 18–22.
Когда лучше ловить рыбу / Фото "УООР"
По информации rozdil.lviv.ua, лучшие дни для рыбалки в октябре – это 1, 2, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 числа.
Кого ловить в октябре:
- Щука – главная звезда месяца, берет на крупные воблеры, колебалки и живца.
- Судак – прячется на глубине, реагирует на джиг.
- Окунь – сбивается в стаи, прекрасно клюет на блесны.
- Лещ – лучше всего на фидер с животными насадками.
- Карп – реже, но шанс на крупную добычу остается.
Обратите внимание! В обществе советуют использовать большие приманки на хищника и добавляйте в прикормку мотыля, опарыша или измельченного червя. Лучший клев – в пасмурные и ветреные дни.
Рыба на хлеб: какую лучше всего ловить осенью?
Хлебный мякиш является популярной наживкой для ловли карповых рыб, таких как лещ, плотва, красноперка и карась.
Для приготовления насадки из хлеба часто используют черный хлеб, смешанный с другими ингредиентами.