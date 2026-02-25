Календар рибалки на березень 2026: які дні будуть для улову та на що краще ловити

Березень 2026 року стане активним періодом для риболовлі – із потеплінням риба починає більше клювати. При цьому експерти радять планувати виїзди з урахуванням місячних фаз і погодних умов.

Коли у березні риба клюватиме найкраще?

Березень 2026 року обіцяє сприятливі умови для рибалок, адже на початку весни активність риби зростає, що підвищує шанси на хороший улов, повідомляють "Факти ICTV". Водночас фахівці радять враховувати фази Місяця, погоду та особливості конкретної водойми.

Календар рибалки на березень 2026 року, який допоможе рибалкам обрати оптимальні дні для риболовлі:

Найкращі дні: 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 березня.

Хороші дні: 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 березня.

Погані дні: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 березня.

Дуже погані дні: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 березня.

На що краще ловити рибу?

Щодо вибору снастей і наживки, у березні щука активно реагує на живця, великі воблери або коливні блешні — її радять ловити на жерлиці чи спінінг. Окунь демонструє середню активність, тому ефективними будуть мормишка або балансир із мотилем чи дрібним силіконом.

Плотва у перший весняний місяць клює активно, тож її варто ловити поплавковою вудкою на личинку або інші дрібні наживки. Лящ добре реагує на фідер чи зимову вудку з мотилем або черв'яком, а судака можна ловити на віби чи джиг із вузькими блешнями.

Карась у цей період лише виходить із зимової пасивності, тому рибалки використовують легкий фідер із черв'яком та опаришем.

Для чого потрібен хліб на риболовлі?