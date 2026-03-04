Когда в марте рыба будет клевать лучше всего?

Март 2026 года обещает благоприятные условия для рыбаков, ведь в начале весны активность рыбы растет, что повышает шансы на хороший улов, сообщают "Факты ICTV". В то же время специалисты советуют учитывать фазы Луны, погоду и особенности конкретного водоема.

Календарь рыбака на март 2026 года, который поможет рыбакам выбрать оптимальные дни для рыбалки:

Лучшие дни: 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 марта.

Хорошие дни: 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 марта.

Плохие дни: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 марта.

Очень плохие дни: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 марта.

На что лучше ловить рыбу?

По выбору снастей и наживки, в марте щука активно реагирует на живца, крупные воблеры или колеблющиеся блесны - ее советуют ловить на жерлицы или спиннинг. Окунь демонстрирует среднюю активность, поэтому эффективными будут мормышка или балансир с мотылем или мелким силиконом.

Плотва в первый весенний месяц клюет активно, поэтому ее стоит ловить поплавочной удочкой на личинку или другие мелкие наживки. Лещ хорошо реагирует на фидер или зимнюю удочку с мотылем или червяком, а судака можно ловить на вибы или джиг с узкими блеснами.

Карась в этот период только выходит из зимней пассивности, поэтому рыбаки используют легкий фидер с червем и опарышем.

