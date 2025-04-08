Зупинити транзит Українського зерна: які плани кандидата у президенти Румунії
- Кандидат у президенти Румунії Віктор Понта планує заборонити транзит українського зерна через чорноморські порти для захисту румунських фермерів, якщо його оберуть.
- Понта обіцяє зберегти підтримку України в інших сферах, таких як транзит зброї та підготовка пілотів, а також захистити Молдову у разі агресії з боку Росії.
Кандидат у президенти Румунії Віктор Понта заявив у понеділок, що припинить експорт українського зерна через чорноморські порти країни, якщо його оберуть. Такі заходи він планує запровадити для захисту місцевих фермерів.
В планах – заборона на транзит зерна
Колишній прем'єр-міністр Румунії, який нині балотується у президенти Віктор Понта заявив, що хоче заборонити транзит українського зерна через чорноморські порти країни в разі перемоги на виборах, заради захисту румунських фермерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Останніми роками існувала політика надання переваги українському зерну з точки зору доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього,
– розповів Понта.
Водночас він обіцяє і надалі зберігати інші заходи на підтримку України – мова про транзит зброї та підготовку українських пілотів. Також кандидат у президенти Румунії пообіцяв захистити сусідню Молдову в разі нападу Росії.
Я вважаю, що Румунія може підтримати Молдову в разі агресії. Реально Румунія не може підтримати іншу країну – чи то Україну, чи іншу. Але вона має можливість зробити це для Молдови,
– додав Понта.
Румунія, країна-член Європейського Союзу та НАТО, проведе повторні президентські вибори в травні після того, як грудневе голосування було скасовано через звинувачення у втручанні Росії, що вони заперечують.